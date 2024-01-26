接見立陶宛訪團 游錫堃：台灣選舉傳達捍衛民主自由

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（中央社記者范正祥台北26日電）立法院長游錫堃今天接見立陶宛國會友好訪問團時指出，這次大選台灣人民用超過7成的投票率向世界傳達了明確的訊息，堅定捍衛民主自由及國家主權，持續為自由、民主、人權與法治的普世價值奮鬥。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇），偕3名國會副議長米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）等，共11位跨黨派重量級國會議員拜訪立法院。

游錫堃致詞時說，立陶宛是台灣最重要的友邦之一，雙方在國際間的仗義相挺與彼此支持已勝過一切言語，感謝立陶宛總是以具體行動表達台立間真摯的友情。

他指出，台立間的合作也展現在人道援助上，近期雙方的合作計畫成功讓1000名以上，從幼稚園到12年級的烏克蘭學生重返校園，顯示台立雙方合作可以為世界帶來更多良善的力量。

致詞時，游錫堃特別提及，今年是全球超級選舉年，包括立陶宛，全球共有76個國家，超過42億人參與投票，台灣是第2個投票的國家。巧合的是，台灣的投票日訂於1月13日，正是立陶宛的「自由捍衛者日」（Freedom Defenders Day），以悼念1991年因蘇聯鎮壓而喪生的立陶宛受難者，提醒世人自由是如何得來不易。

游錫堃指出，這次大選台灣人民用超過7成的投票率向世界傳達了明確的訊息，堅定捍衛民主自由及國家主權，持續為自由、民主、人權與法治的普世價值奮鬥。

他說，今年5月及10月，立陶宛也即將舉行總統大選及國會選舉，預祝選舉順利圓滿。

游錫堃表示，選舉是民主體制中關鍵的制度，代表「選擇的可能」、「參政的自由」及「言論的保障」，這些都是威權統治下的人民難以享受的權利。

游錫堃呼籲，民主同盟一起攜手面對威權的挑戰，只要大家堅定攜手守護全世界的民主與繁榮，民主自由的花朵將會生生不息地綻放。（編輯：翟思嘉）1130126