游錫堃：若成為立法院長候選人 會向立委說明理念

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（中央社記者范正祥、林敬殷台北26日電）新國會將上路，國會龍頭改選受關注。對於民眾黨團擬邀藍、綠參選人溝通，立法院長游錫堃今天表示，如果他正式成為民進黨推薦的立法院長候選人，只要歡迎他去向立委說明理念，他都會去拜票。

民進黨團稍早發出新聞稿表示，立法院長、副院長係由立法委員互選產生，民進黨團將尊重未來所推出候選人尋求所有立法委員支持的意願。

第11屆立法院立法委員將於2月1日報到，新國會三黨不過半，民進黨擬推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正、副院長，由於民眾黨在新國會有8席立委，外界關注最後投票動向。

民眾黨主席柯文哲今天與民眾黨8名不分區立委當選人開會，會後接受媒體訪問時表示，他邀請國民黨、民進黨有意參選立法院正副院長者，到民眾黨團正式跟8名不分區立委當選人說明想法。他說，相信聽完每個人會按照良知良能投票，並依照投票結果團進團出。

游錫堃今天在立法院接受媒體訪問時回應，程序上因為自己現在還沒有獲得民進黨團正式推薦，民進黨團將於1月29日召開黨團會議，如果他受到正式推薦成為民進黨的立法院長候選人，只要歡迎他去向立委說明理念，他都會去拜票。

媒體提問會不會覺得民眾黨動作太過強勢，游錫堃說，民主政治全民是「頭家」，人民當家作主。他也常講所有立委都是好頭家，沒有所謂強勢或不強勢的問題。

另外，媒體還向游錫堃提問，怎麼看待民眾黨團日前提出的國會改革相關訴求，以及自己如果正式成為民進黨推薦的立法院長候選人，會不會也提出國會改革想法。游錫堃回應，國會改革一直在做，他只是還不方便去講而已。

游錫堃指出，早在2007年他擔任民進黨主席期間，就提出了相關理念，就是希望「我們的國家變成一個正常國家，我們的憲政也應該變成一個非常健全的憲政。」

他笑稱，在17年前那時就提出理念，並不是自己要選立法院長，絕對沒有那麼早就知道以後立法院長選舉，但事實上對於整個國家的建設藍圖，「我們早就有準備了」。

游錫堃說，讓台灣變成正常國家，讓台灣民主更加鞏固，是他一生的志業。（編輯：蘇志宗）1130126