民進黨國際部主任趙怡翔請辭 吳崢：接替人選未定案

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（中央社記者溫貴香台北26日電）民進黨新聞部主任兼發言人吳崢今天表示，國際部主任趙怡翔完成階段性任務日前提出辭呈，希望回到台北市議員工作崗位，黨主席賴清德感謝趙怡翔這段期間的辛勞，並同意此安排；黨中央正多方思考，尋覓優秀人選來接替國際部主任，目前尚未定案。

趙怡翔今天晚間在臉書發文表示，今天正式卸下選戰期間在民進黨國際部服務的工作，接下來繼續在台北市議會打拚，落實對市民的承諾。

趙怡翔說，去年夏天接任國際部工作時，他個人設定的目標，就是以階段性的任務協助打選戰，透過國際連結與優質政策強化民進黨選戰戰力。

他表示，非常感謝正副總統當選人賴清德與蕭美琴，讓他有機會參與如此重要的選戰，也很高興能在過程中提出對國際事務的貢獻。

趙怡翔強調，階段性任務已完成，接下來將繼續全力推動交通、居住、教育等市政改革，落實對市民的優質服務。這是他的堅持與承諾。

至於國際部主任接任人選，吳崢晚間受訪表示，黨中央正多方思考，尋覓優秀人選來接替國際部主任，有具體消息將告知社會大眾。

國際部主任傳出熱門人選包括連江縣黨部主委李問與前國際部主任謝佩芬，李問受訪時說，仍忙於謝票，還沒有進一步規劃，也未收到正式通知；謝佩芬表示，目前失業中。

此外，自由時報「官我什麼事」今天播出民進黨政策會執行長王義川專訪；談到政策面可補強或協助之處，他說要從政策本身、政策形成過程、政策如何找通路宣傳等3面向來談。

王義川說，民進黨推動的政策基本上都是對的，但政策形成過程，例如青年政策，傳統上就是找很多年輕人來各言爾志，形成政策後、再去跟年輕人討論，這是錯誤做法。

他表示，青年人包括大學生、內湖科學園區上班、台中工業區工作、高雄六合夜市擺攤等各種青年，如果政策形成過程很菁英，像是辦座談會、排排坐喝咖啡，形成的政策會跟許多年輕人每天擔心的生活起居，會完全不一樣，政策形成過程可能要做改變。

王義川說，就溝通管道看，比如國民黨跟民眾黨都用抖音，民進黨不用抖音，那要用什麼、應該思考溝通管道如何改變；民進黨必須了解各階層人民，對社會有什麼不滿的事情，用人民的語言，從人民的角度看問題，會得到不同的答案。（編輯：林克倫）1130126