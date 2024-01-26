林佳龍：與賴清德交換新政局意見 不涉未來人事安排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北26日電）針對媒體報導可能出任行政院長一事，總統府秘書長林佳龍今天回應，與總統當選人賴清德選後會針對新政局交換意見，但不涉及未來人事安排，且現在仍是總統蔡英文主政期間，他相信賴清德一定會依照憲法職權，組成最好的執政團隊，並針對社會關心的政策加以落實。

台灣智庫共同創辦人林佳龍上午出席「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇第五場韌性台灣」前受訪表示，2024年產生新的總統到2032年，這8年間，應該要有整體規劃，從包容台灣、創新台灣、協和台灣、安全台灣到韌性台灣，針對國土的均衡發展、因應氣候變遷、能源轉型特別是淨零碳排，各種可能的災害的應變、變革，是目前關心的主題。

林佳龍說，台灣作為民主國家，除了產業經濟很重要之外，永續發展就是國土的韌性，國土均衡發展以及能源轉型因應新產業經濟的創新，再加上防災應變，從平時天災到戰爭動員，都必須做好各種準備工作。

被問到外界點名是閣揆人選，林佳龍表示，新當選的總統會依據憲法賦予的職權，任命行政院長組閣，520是新總統就職日，目前重點是在立法院新國會的組成，產生新的立法院正副院長，現在還是蔡總統主政的期間，相信人事的安排，新當選的總統一定會依照憲法組成一個最好執政團隊。

他說，大選投票開票日，賴清德在國際記者會提到，未來因應新國會，會推動民主大聯盟，而且對於朝野的政見主張，好的都應該加以研議，特別是有爭議性的議題，不會急著推動，會先尋求朝野有共識而社會最關心的政策加以落實。

記者追問選後是否與賴清德交換過意見，林佳龍表示，兩人同在總統府辦公、常開會，現在的討論都不涉及未來的人事，目前是政府交接期間，他是總統府秘書長，依例由他負責交接的業務，已經持續展開。

至於民進黨這次贏得總統大選，但國會席次未能過半，尤其台中立委僅剩2席，桃園立委「團滅」，林佳龍表示，選舉透露的民意都值得政黨詳細探討，新國會怎麼回應民意也是朝野要一起努力，對於特定選區的立委選舉結果，也應該檢討作為未來施政的參考與努力的目標。

此外，對於長榮航機師罷工一事，曾任交通部長的林佳龍說，罷工是憲法賦予的權利，可是如果有影響到第三者，除了勞資雙方，也包括消費者，勞資雙方都應該考慮罷工預告期的問題，現在有一些規定，怎麼樣合乎社會公眾的利益，過去所做協商也可以作為現在的參考。（編輯：楊蘭軒）1130126