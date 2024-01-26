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陳建仁接見立陶宛訪問團 盼兩國關係鞏固永續

2024/1/26 17:39
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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院長陳建仁今天接見「立陶宛國會友好訪問團」，他致詞時說，兩國是面臨威權強鄰的民主前線國家，更是共享人權理念、擁有相近價值的夥伴，期盼未來持續深化合作，關係更加鞏固、永續。

陳建仁今天在行政院政務委員、國發會主委龔明鑫，以及外交部長吳釗燮陪同下，在行政院接見立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）、國會副議長米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）、薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）等人。

陳建仁致詞時表示，訪團在大選後來訪，除向全世界展現立陶宛對台灣民主的堅定支持，也鼓舞全球民主夥伴，應該以具體行動共同捍衛自由民主的生活方式。

他說，近年來兩國互訪頻繁，且在駐立陶宛台灣代表處開設後，台立隨即展開全方面合作，除在經濟、農業領域建立次長級對話外，雙方在半導體、雷射技術也有密切交流，台灣持續大力協助立陶宛發展半導體產業的能力，由工研院與立陶宛業者共同規劃設立半導體生產線；另外，兩國在台南設立的超快雷射研發創新中心也已經運作。

陳建仁表示，這些緊密科技合作，有助於台灣工業在先進工業進程中，運用立陶宛的先進雷射技術創造互利，讓產業發展獲得實質提升。

陳建仁說，兩國是面臨威權強鄰的民主前線國家，更是共享人權理念，且擁有相近法治價值的夥伴，地理位置遙遠，但是心非常近，期盼台立持續深化合作，關係更加鞏固、永續、韌性。

馬爾德基斯與米塔拉斯致詞時，除感謝台灣溫暖接待，也恭喜台灣順利完成選舉，期待未來兩國在文化、經貿、國安等進行更多合作，互利互惠。（編輯：蘇志宗）1130126

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