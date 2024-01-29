赴安康教養院贈加菜金 陳建仁：做身障者最好後盾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院長陳建仁今天參訪桃園市安康啟智教養院，並致贈加菜金；他說，政院去年核定「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，預計5年投入新台幣480億餘元，會做身障者最好後盾，提供最完善照顧。

行政院透過新聞稿表示，陳建仁今天在行政院發言人林子倫、衛生福利部次長周志浩、桃園市副市長王明鉅陪同下，參訪財團法人桃園市私立安康啟智教養院。

陳建仁致詞時表示，身心障礙福利機構的院生都是天使，也是大家需要用愛照顧的對象，每當他參訪身心障礙福利機構時，都對開辦福利機構的董事長與院長，充滿無限敬意與謝意，充分展現台灣人慈悲善良、願意伸出援手幫助與照顧他人的天性。

陳建仁指出，截至民國112年9月底，全國身心障礙者已超過120萬人，占全國總人口數的5.16%；身心障礙福利機構長期扮演減輕身心障礙家庭照顧重擔的角色，工作責任及負擔都極為龐大。

陳建仁說，近年許多身心障礙福利機構面臨人力不足與薪資過低等情形，政府從108年9月起透過「身心障礙福利機構服務躍升計畫」，調高工作人員薪資，增加招募誘因；112年共獎助222家身心障礙福利機構共計10.6億餘元，平均每年有5714名服務人員及1萬5076名身心障礙者受益。

陳建仁指出，行政院在112年9月核定衛福部「身心障礙照顧服務資源布建計畫（113-117年）」，預計5年投入480億餘元，擴充身心障礙照顧服務資源、強化困難個案的照顧服務與減輕照顧者負擔，同時充實服務人力與改善身心障礙機構工作人員勞動條件，協助機構留才久任，有效減輕身心障礙家庭照顧負擔。

陳建仁說，台灣相當用心投入社福工作，感謝所有身心障礙福利機構工作人員對於身心障礙者無微不至的照顧，以及立委對於社福政策與預算的支持，政府一定會持續做所有身心障礙朋友最好的後盾，編列足夠的預算，讓他們獲得最好的照顧資源，使台灣成為一個更溫暖、堅韌的國家。（編輯：張均懋）1130129