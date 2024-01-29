長榮罷工危機解除 鄭文燦揭20小時密集協商幕後

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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院副院長鄭文燦今天說，行政院長陳建仁非常重視這次長榮機師罷工危機，指派他主持會議，經過兩週的溝通、20小時協商，終於在昨天由他主持的行政院層級協調會議，勞資達共識。

桃園市機師職業工會長榮分會1月22日取得合法罷工權，並宣布將於春節、清明節罷工。歷經多次協商後，工會昨天晚間發布聲明表示，工會長榮分會與長榮航空公司之間勞資爭議逐項達成協議，並正式簽約；原訂31日勞資協商將不再舉辦，也不會在今年春節、清明節連假舉行罷工，為勞資爭議正式畫下句點。

鄭文燦中午在臉書發文表示，這次長榮機師工會罷工訴求涉及薪資、外站津貼、機師培訓聘用等機師權益問題。機師是飛安的核心，更是公司的人才資產，3年疫情期間機組人員站在防疫第一線，創造航空客運有史以來最佳的營運成績；去年航空業大幅復甦，營收也有所成長，的確應落實員工共享經營成果的精神。

鄭文燦說，在他擔任8年桃園市長期間，歷經3次航空業罷工，他也在幕後完成3次罷工的協調，對於航空業的生態與文化有很深入的了解。但這次機師工會已展現團結與協商實力，行政院希望在罷工前，雙方能坐下來談判，創造勞資雙贏。

鄭文燦指出，歷經兩週的溝通，確定所有的爭點及可能方案，再經過20小時密集的往返協商，終於在昨天由他主持的行政院層級的協調會議，勞資雙方簽字，同意調解方案，並且工會同意不再採用罷工手段，以對話取代爭議，讓公司的治理與工會的溝通，進入一個新的起跑點。

鄭文燦說，陳建仁非常重視這次的協商，指派他主持會議，勞資雙方對調漲飛行員結構薪資、提升外站津貼、提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限，以及不直接聘用外籍正駕駛等各項議題充分溝通，終於達成共識。

鄭文燦表示，長榮航空是飛安與服務的前段績優生，擔任長榮航空的機師也是一件職場上很有成就感的工作；能兼顧機師、乘客與公司三方的方案，才能延續這樣的光榮，衷心感謝參與協商的各方，共同完成這個困難而圓滿的任務。（編輯：林興盟）1130129