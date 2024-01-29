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長榮機師勞資爭議落幕
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長榮機師勞資爭議落幕1/52
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擔心機師罷工成真 長榮航空春節已退票每天5千張

2024/1/29 16:04（1/29 16:43 更新）
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圖為台北松山機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北29日電）長榮航空機師罷工危機昨晚解除，不過先前有部分民眾擔心罷工成真而退票。交通部長王國材今天接受媒體聯訪說，到27日的統計，長榮航空春節期間已售機票平均每天退票5000張。

先前部分民眾擔心長榮機師若真的在春節期間罷工，已規劃的行程可能受影響而退票，但現在確定不會罷工，有旅客認為權益被犧牲。

王國材下午出席「路老師授證頒獎典禮」接受媒體聯訪時說，原本長榮航空於春節期間已售出機票是平均每天約3.8萬張，後來陸續減少，到27日的統計，平均每天已售出機票是3.3萬張，大約每天退了5000張。

王國材表示，昨天有跟長榮航空提到這期間對退票旅行社及旅客的處理，長榮航空回覆會妥善處理。

長榮航空於25日就宣布一旦機師工會正式罷工，公司將於第一時間在公司官網、手機App公告受影響的航班資訊，同時設立專屬網頁，提供最新航班異動資訊，並提供行程受罷工影響的旅客退票及改票免收手續費服務。

長榮航空今天表示，罷工危機解除，訂位率開始回升，因罷工並未發生，退票就依規定辦理，不同票種有不同的手續費，有些票種退票原本就不收手續費。

王國材提到，罷工危機的解除，27、28日是關鍵，自從22日機師工會罷工投票通過，長榮航空機師取得罷工權後，交通部與勞動部、桃園市勞動局就一直積極討論，因勞資爭議一直無法解決，行政院副院長鄭文燦捨棄很多行程，全心協調，勞資雙方本於公司生意及民怨，各退一步，昨晚達成協議。

王國材說，他處理過幾次罷工問題，發現勞資原本爭議並不大，勞方對公司也都有向心力，往往是溝通上出問題，讓小問題變成大問題。因此他要求交通部所屬國營事業，一定要定期每一季，包括董事長、總經理與工會理事長溝通，會員反映的問題若可即時處理就不要拖，民營航空公司也可參考。（編輯：張雅淨）1130129

#王國材
#交通部長
#長榮航空
#鄭文燦
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