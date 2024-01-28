長榮機師春節、清明不罷工 勞資達4共識最高每月加薪1.35萬元

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（中央社記者張雄風台北28日電）機師工會今天發布聲明表示，工會長榮分會與長榮航空公司間勞資爭議逐項達成協議，並正式簽約，達成4點共識；原訂31日協商會議將不再舉辦，也不會在今年春節、清明連假舉行罷工。

桃園市機師職業工會研究員陳柏謙告訴中央社記者，其實今天在行政院、勞動部、交通部及地方勞動局協助下，已與長榮航空公司正式協商，並針對勞資爭議逐項達成協議，最後在行政院副院長鄭文燦見證下，於行政院正式簽約。

陳柏謙指出，今天達成共識後，原訂31日協商會議就不再召開，也將取消原預計於春節、清明連假舉行的罷工行動。

機師工會發布聲明，於今天協商後，勞資雙方達成以下幾點協議。

首先，於長榮航空公司去年底所宣布的調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月新台幣1萬3500元、資深副駕駛每月1萬1000元、副駕駛每月1萬元。此外，公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛年度晉薪薪級上限。

第二，有關外站津貼部分，長榮航空公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。

第三，有關停止進用外籍正駕駛部分，長榮航空公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求始能聘僱，然申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

最後，工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至2026年5月31日止，不再就上述3項勞資爭議標的發動爭議行為。

機師工會表示，對於勞資雙方最終達成協議，首要歸因於工會（包括長榮分會與非長榮分會）每名會員所展現出的團結與集體意志。

此外，工會特別感謝鄭文燦與主管機關勞動部次長王安邦，於近日頻繁地積極努力協調勞資雙方進行實質協商，終得於今天促成勞資雙方達成協議。工會也要感謝桃園市勞動局，自工會啟動勞資爭議行為程序後，即積極主動協助、協調，並在促成勞資雙方初期協商努力。

機師工會表示，誠如工會過往一再強調，爭議權的行使，絕非工會的目的，而是勞工不得已下的最後手段。對於此次爭議最後得以達成協議、順利落幕，工會希望藉此機會誠摯呼籲並期許資方，日後在公司日常營運過程中，即建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，方為促進勞資雙方和諧、共創雙贏的真正關鍵。（編輯：張雅淨）1130128