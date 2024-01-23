長榮機師尚未確定罷工 金管會：旅遊不便險承保不得拒賠

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（中央社記者謝方娪台北23日電）長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，一度傳出有產險公司將取得罷工權視為工運開始，此後承保的旅遊不便險將拒賠此事件釀成的損失，金管會今天表示，取得罷工權不代表必定會罷工，此段期間若契約成立不得拒賠。

長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，在確定罷工日期前若投保旅遊不便險，是否會理賠引起討論。金管會保險局長施瓊華今天在例行記者會說明，長榮航空機師若僅是取得罷工權，對於投保旅遊不便險的保障權益不會有影響。

施瓊華以旅遊不便險的班機延誤險為例，特別不保事項敘明要保人或被保險人申請訂立保險契約時，若已宣布或已發生罷工或工運，將不予理賠；但因長榮航空機師並未宣布何時罷工，因此此段時間洽定保險契約者，權益不會受到影響。

施瓊華表示，取得罷工權不代表必定會執行罷工行為，在確定宣布罷工前，若民眾和產險公司購買旅遊不便險的班機延誤保障且契約成立，承保後產險公司即不能以此為理由拒賠；若未來確實發生罷工以致班機延誤造成保戶損失，產險公司將會理賠。

產險業也說明，若在「已宣布」或「已發生」罷工事件後，才投保旅遊不便險，不在理賠範圍，因目前長榮工會未正式宣布罷工，民眾若此時完成投保，一旦遇罷工影響航班，符合條款要件下仍會理賠。（編輯：潘羿菁）1130123