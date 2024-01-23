更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 產經
長榮機師擬罷工
新聞專題
長榮機師擬罷工10/36
首頁 / 產經

長榮機師尚未確定罷工 金管會：旅遊不便險承保不得拒賠

2024/1/23 18:13（1/24 20:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
長榮航空機師22日取得罷工權。中央社記者張皓安攝 113年1月22日
長榮航空機師22日取得罷工權。中央社記者張皓安攝 113年1月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，一度傳出有產險公司將取得罷工權視為工運開始，此後承保的旅遊不便險將拒賠此事件釀成的損失，金管會今天表示，取得罷工權不代表必定會罷工，此段期間若契約成立不得拒賠。

長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，在確定罷工日期前若投保旅遊不便險，是否會理賠引起討論。金管會保險局長施瓊華今天在例行記者會說明，長榮航空機師若僅是取得罷工權，對於投保旅遊不便險的保障權益不會有影響。

施瓊華以旅遊不便險的班機延誤險為例，特別不保事項敘明要保人或被保險人申請訂立保險契約時，若已宣布或已發生罷工或工運，將不予理賠；但因長榮航空機師並未宣布何時罷工，因此此段時間洽定保險契約者，權益不會受到影響。

施瓊華表示，取得罷工權不代表必定會執行罷工行為，在確定宣布罷工前，若民眾和產險公司購買旅遊不便險的班機延誤保障且契約成立，承保後產險公司即不能以此為理由拒賠；若未來確實發生罷工以致班機延誤造成保戶損失，產險公司將會理賠。

產險業也說明，若在「已宣布」或「已發生」罷工事件後，才投保旅遊不便險，不在理賠範圍，因目前長榮工會未正式宣布罷工，民眾若此時完成投保，一旦遇罷工影響航班，符合條款要件下仍會理賠。（編輯：潘羿菁）1130123

#金管會
#施瓊華
#金管會保險局長
#長榮
#罷工
延伸閱讀
長榮機師取得罷工權 品保協會：快買旅遊不便險長榮機師擬春節前後罷工 飛美加歐旅客首當其衝長榮機師擬罷工 工會盼24日與資方對等協商 出國怕遇罷工買旅遊不便險就OK？產險：2關鍵情況不賠長榮航機師春節釀罷工 旅行社憂旺季難改飛別家恐引發糾紛長榮機師獲得罷工權 台灣航空史曾3次罷工最長歷時17天長榮機師擬罷工 工會：發起投票逾1個月已達預告第一保：2/7至2/18搭長榮航客戶 暫停銷售旅遊不便險
長榮機師擬罷工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
長榮機師擬罷工 工會盼24日與資方對等協商
172.30.142.18