長榮航機師擬罷工 業界：要觀光產業鏈消費者付代價

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（中央社記者江明晏台北25日電）長榮航空機師取得罷工權，工會預告春節及清明連假前後為警戒區段。旅遊業者表示，此次罷工業界反彈聲浪大，除了今年機票團費漲損失更大，也來自機師訴求難獲社會共鳴，卻要整個觀光產業鏈、消費者共同付出代價。

長榮航空機師提出爭取調薪20%、提高外站津貼，並訴求禁用違法外籍機師3大訴求，經由桃園市機師職業工會協助舉行罷工投票，在22日取得罷工權。

機師工會今天召開理監事會議，並決議提前預告，長榮分會兩罷工警戒區段，分別為2月7日至2月18日、3月30日至4月7日，也就是春節及清明連假前後。

旅遊業高層私下對中央社記者坦言，觀光產業好不容易走過疫情低谷，復甦才一年，又要重演數年前華航空服員、華航機師、長榮空服員輪流罷工的惡夢。

雄獅估計，春節期間受影響的團客比例約3成，鳳凰旅遊估算影響近百人次長程線團客，整體影響的費用近千萬元，得由整個產業鏈，包含消費者共同承擔。

旅遊業高層進一步表示，每回罷工都是牽連整個產業鏈，交通巴士、餐廳、旅館、旅行社等業者，業界估算這次「損失」更大，因為過年是一年出國成本最貴時刻，今年機票漲、團費漲，成本更高，「過年旺季效應恐泡湯，清明連假又要鬧一次」。

但他指出，這次和前幾次罷工不一樣的是，業界反彈聲浪更大，主要來自機師已屬於高所得族群，爭取加薪恐難引起社會共鳴，就連航空同業也因為過年機位滿，簽轉難度很高，坦言不會有太多「轉單效益」可期。

這名旅遊業高層強調，由於清明連假還有一段距離，民眾可能會有預期心理，先避開有罷工風險的長榮航，挹注他航載客率。

許多單位代表也跳出來反對，長榮航空關係企業工會理事長徐瑋煌指出，罷工將對所有員工造成巨大傷害，必須站出來反對這次行動，不能把長榮航幾十年建立的飛安品牌貶低得一文不值。

旅行公會全聯會也表示，機師要爭取自身的利益，完全不顧及消費者及旅行業還有社會大眾的權益，將個人利益建立在危害其他人的權益之上。

有關消費者權益問題，旅遊業高層解釋，根據旅遊定型化契約第14點指出，遇到不可抗力或不可歸責的理由，得解除契約時，旅行社在扣除已支出代繳的費用，例如護照簽證申辦、旅宿交通訂金之後，才能把餘款退還旅客。他表示，「旅行社將被迫站到第一線面對消費者」，但這個部分退款作業，恐怕很難符合消費者期待，一定會衍伸許多糾紛。

至於旅遊不便險是否能提供消費者支持，金管會已經表態強調「取得罷工權不代表必定會罷工，此段期間若契約成立業者不得拒賠」，主管機關強硬態度，讓第一保24日原先開出第一槍，決議各通路全面暫停銷售2月7日至18日期間，搭乘長榮航空者的旅遊不便險，當晚宣布未久即緊急決議取消此政策，後續各業者動態也有待觀察。

長榮航空先前表示，與桃園市機師職業工會（機師工會）持續凝聚共識，並訂於31日再次召開協商會議。（編輯：林淑媛）1130125