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長榮航空：機師一旦罷工 旅客退改票可免費

2024/1/25 20:06（1/25 20:36 更新）
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圖為一架長榮航空班機在台北松山機場準備起飛。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）桃園市機師職業工會今天公告長榮航空機師可能罷工的2個區段是春節、清明連假前後期間，最快是2月7日。長榮航空晚間回應，機師一旦罷工，受影響旅客退票及改票免收手續費。

長榮航空晚間發布聲明指出，不樂見罷工情事的發生，仍會在1月24日與機師工會協商的基礎上努力研擬可行方案，並與工會持續協商，希望能進一步達到共識。

長榮航空表示，一旦機師工會正式罷工，長榮航空將於第一時間在公司官網、手機App公告受到影響的航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動資訊，行程受罷工影響的旅客退票及改票免收手續費，同時也會盡最大努力將旅客簽轉至其他適合的航班。

機師工會今天稍早召開理監事會議，決議提前預告長榮分會2個罷工警戒區段，分別是2月7日至18日、3月30日至4月7日，也就是春節及清明連假前後，若協商未果，將在這2個區段發動罷工。（編輯：陳清芳）1130125

#春節
#清明
#罷工
#機師工會
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