許銘春：台灣罷工權規定嚴 訂預告期須審慎考慮

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）勞動部長許銘春今天表示，台灣取得罷工權須先經勞資爭議調解不成立及罷工投票，國外沒這樣規範，直接援引訂定（罷工預告期）須再爭取各界意見、審慎考慮。

長榮航空股份有限公司勞資爭議未解，桃園市機師職業工會昨天預告罷工警戒區段，包含春節及清明連假前後，如果協商未果將於這兩段警戒區段罷工，並在行動開始24小時前明確公告。

是否應訂罷工預告期，許銘春接受媒體聯訪表示，曾徵詢各團體及學者專家意見，歧見很大、不易取得共識。

她說，外界常援引國外規定，希望台灣訂罷工預告期，但國外罷工規範與台灣不同，台灣罷工規範相當嚴，須勞資爭議調解不成立才能舉行罷工投票，且投票還要工會會員過半數同意才能行使罷工權。

許銘春表示，不論勞資爭議調解、罷工投票等，實質上已有罷工預告效果。罷工是最後不得已手段，經這麼冗長程序還要加預告期，可能構成勞工爭議權行使更大障礙。

至於長榮航空勞資31日再協商，許銘春說，罷工不是主要目的，是讓勞資達成共識手段，希望雙方溝通，畢竟大眾運輸是國民重要交通工具，希望雙方換位思考、各讓一步，讓爭議落幕。（編輯：李明宗）1130126