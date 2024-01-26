長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站26日電）長榮航空公司機師醞釀罷工，24日勞資雙方協商未有結論，機師工會25日預告可能罷工時段為2月7日至2月18日及3月30日至4月7日，也就是春節及清明連假前後。機師訴求為何？罷工日期何時確定？哪些航班可能受影響？旅客該如何因應？中央社整理重點如下。

機師罷工訴求為何？

長榮航空機師主要訴求為爭取調薪20%、提高外站津貼至每小時6美元、要求公司禁用違法外籍機師。機師工會指出，長榮航空近2年獲利大增，盈餘屢創紀錄卻處處苛扣成本，空地勤人力嚴重流失短缺，導致多起安全事故。

機師工會表示，長榮航空為了填補人力，透過違法仲介大量引進外籍機師，對旅客造成潛在且嚴重風險。去年12月長榮因進用沒有特定機型執照的外籍飛行員，遭桃園市勞動局認定違反就業服務法開罰。機師工會認為長榮有諸多爭議，主管機關交通部責無旁貸，應負起最大責任。

長榮航空怎麼說？

長榮航空說，2022年迄今，長榮飛行員底薪依職級不同，已調整逾20%；外站津貼部分，除了提供組員住宿期間早餐外，公司津貼計算給付時間為國內業界最長，且自2023年迄今調幅達17%；另外公司在去年獲利的基礎下，已經發放6個月的年終獎金，並將於結算2023年實際獲利後，另再發放員工酬勞。

針對工會質疑外籍機師聘用問題，長榮航空說，公司在美國設有飛行學院，積極培育機師，當本國籍機師人數不足時，才會聘用外籍機師。

長榮航空表示，工會指公司違法聘用持不同機型證照機師，事實上，公司都依民航法規聘用並轉訓，機師取得合格檢定證後才執行飛行任務，民航局已認定合法。至於桃園市勞動局的處分，長榮航空已向主管機關提起訴願。

勞資協商有何進展？

長榮航空與機師工會24日在桃園市勞動局協商，達成共識部分包括：公司同意落實提供外站免費早餐政策；公司會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

還未達成共識部分，長榮航空表示，會盡速評估再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限，並作出回應。

勞資雙方同意下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。長榮航空表示，若有具體對應方案，31日下午2時，將會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議。

若罷工可能影響哪些航班？

機師職業工會理事長李信燕說，最晚會在發動罷工的24小時前預告，以免受影響的旅客前往機場撲空。他表示，機師工會長榮會員中，長程機隊飛行員達75%，若春節期間啟動罷工，往返美國、加拿大與歐洲主要城市的旅客受影響可能性大。

上述城市包括美國洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓，以及加拿大多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等，建議旅客擬定備案因應。

旅客碰上罷工怎麼辦？

改機票簽轉

長榮航空表示，受罷工影響的旅客退票及改票，免收手續費。公司將於正式罷工第一時間在官網、APP公告受影響的班機，並設立專屬網頁提供異動資訊，盡力將旅客簽轉至其他航班。

旅行社

旅客若是在宣布罷工前、旅遊團出團前取消行程，旅行社得扣除一定比例賠償金後再退費。

若在罷工啟動後取消行程，是否仍有賠償責任？鳳凰旅遊總經理卞傑民指出，根據國外旅遊定型化契約第14點，若碰上「不可抗力」的原因，旅行社及旅客都可以取消行程且不用賠償。旅行社應提出已支付的必要費用單據，經核實扣除後，將剩餘款項退還給旅客。

不過消基會認為，罷工並非不可抗力事件。如果因此無法成行，應適用國外旅遊定型化契約第12條規定，依業者通知無法成行到出發日期的時間長短，按比例賠償旅遊費用給旅客，最高可賠償到100%。

建議消費者向旅行社釐清相關規範，以維護自身權益。

若在旅遊途中遇到航空公司罷工，旅行團的契約責任保險並未理賠，業者依規定要處理旅客住宿及3餐，之後再跟航空公司求償。以2019年華航機師罷工事件為例，華航對團客及散客理賠採實報實銷，上限是每人每天250美元（約新台幣7800元）。

購買不便險

春節期間若發生罷工，旅客機票簽轉或滯留外地費用高，建議民眾先投保海外旅遊不便險。

旅遊不便險是保障旅遊過程發生的不便事故，如班機延誤、行李損失及旅行文件重置等，但若是罷工造成的航班取消或延誤，可能有不同理賠條件。產險業者提醒，若在「已宣布」或「已發生」罷工事件後才投保，將不在理賠範圍內，民眾若已確定旅遊行程，建議盡早投保。

金管會指出，取得罷工權不代表必定會罷工，若不便險契約在長榮機師正式宣布罷工前成立，保險公司不得拒賠。

不過為避免不當得利，部分產險公司會在特別不保事項敘明，若航空公司有退款機票費用，即不會對機票費用再予以理賠，建議民眾投保前詳閱理賠條件。（編輯：翁堃耀、林傑立）1130126