長榮機師罷工在即 消基會籲主管機關介入

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）長榮機師罷工在即，消基會今天表示，尊重勞工罷工權，呼籲行政主管機關應積極介入，協助長榮航空勞資雙方消除歧見尋得共識，讓罷工疑慮消弭於無形，避免影響消費者權益。

長榮航空機師在桃園市機師職業工會協助下投票罷工，已取得罷工權，規劃朝春節前後發動。消基會發布新聞指出，這將成為台灣航空史上第4次罷工事件，旅客的行程將受阻、旅行團無法出團而延誤或泡湯，也可能衍生重大財物損失，近日消基會已接獲消費者諮詢退機票被收手續費、被旅行社扣違約金等問題。

消基會認為，職業團體為了自身勞權犧牲消費者權益，實屬不義，要求勞工團體罷工前應有一定期間的預告準備期，足以讓消費者事前因應，以免滋生爭議。

消基會引述「台北地方法院89年度簡上字第215號判決」指出，依司法實務見解，罷工為一通常事變，非屬不可抗力情事，如果因為罷工無法載運消費者，應屬航空公司的過失。

消基會表示，「民法」第224條規定，「債務人之代理人或使用人，關於債之履行有故意或過失時，債務人應與自己之故意或過失負同一責任。」而航空公司是旅行社旅遊契約的履行輔助人，航空公司的過失，債務人（旅行社）應與自己的故意或過失負同一責任。

根據以上論述，消基會主張，旅行社應依「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第12點有關「可歸責於旅行社致無法成行」的規定，依業者通知無法成行距出發日期的長短，按比例賠償旅遊費用給旅客，最高可賠償到100%，而非要消費者負擔損失，個別消費者透過旅行社購票，也應比照辦理。

消基會呼籲政府積極介入，促進勞資達成協議，以免損害消費者權益、重創旅行業者情事發生；並應督促業者提前規劃應變方案，妥善安排旅客轉機、退票、退款等事宜；同時提醒消費者投保旅遊不便險預防損失，但投保前須注意理賠要件，因為已有保險業者聲明，「已宣布或已發生罷工或工運活動」後投保不理賠。（編輯：李亨山）1130124