更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
首頁 / 生活
長榮機師擬罷工
新聞專題
長榮機師擬罷工11/36
首頁 / 生活

長榮機師擬罷工 工會盼24日與資方對等協商

2024/1/23 16:28（1/24 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為一架長榮航空班機在台北松山機場準備起飛。（中央社檔案照片）
圖為一架長榮航空班機在台北松山機場準備起飛。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北23日電）長榮機師投票昨天取得合法罷工權，明天勞資雙方將於投票後首度正式協商，機師工會今天呼籲長榮航空聆聽工會聲音、對等實質協商，勞動部則表示將派員參與、協助凝聚共識。

長榮航空機師在桃園市機師職業工會協助下投票罷工，昨天取得罷工權，工會不排除在農曆春節進行罷工，最晚會在發動罷工的24小時前預告。

長榮航空勞資雙方將於明天下午碰面，這是罷工投票後勞資雙方首度正式會面協商，機師工會今天呼籲長榮航空聆聽工會聲音，對等、公平實質協商。

工會表示，罷工不是目的，工會始終保持開放態度且願意協商，但請公司務必將工會訴求審慎思考、對等協商，並提出實質對案，而不是採全面備戰，進行內部各式施壓、防堵與分化，員工分裂亦實不樂見。

對於雙方將協商，勞動部勞動關係司司長王厚偉則表示，勞動部明天也會派員參加，會持續從旁協助雙方凝聚共識，各部會都會一起努力。（編輯：陳政偉）1130123

#王厚偉
#機師
#長榮航空
#勞動部
#罷工
#機師工會
延伸閱讀
旅行公會不堪航空業罷工重演 呼籲1個月前預告長榮機師擬春節前後罷工 飛美加歐旅客首當其衝長榮航機師春節釀罷工 旅行社憂旺季難改飛別家恐引發糾紛長榮機師取得罷工權 品保協會：快買旅遊不便險出國怕遇罷工買旅遊不便險就OK？產險：2關鍵情況不賠長榮機師獲得罷工權 台灣航空史曾3次罷工最長歷時17天長榮機師取得罷工權 勞動部籲勞資儘速協商機師獲罷工權 長榮航籲工會考慮旅客權益續協商長榮機師尚未確定罷工 金管會：旅遊不便險承保不得拒賠長榮機師擬罷工 工會：發起投票逾1個月已達預告
長榮機師擬罷工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
旅行公會不堪航空業罷工重演 呼籲1個月前預告
172.30.142.15