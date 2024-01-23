長榮機師擬罷工 工會盼24日與資方對等協商

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）長榮機師投票昨天取得合法罷工權，明天勞資雙方將於投票後首度正式協商，機師工會今天呼籲長榮航空聆聽工會聲音、對等實質協商，勞動部則表示將派員參與、協助凝聚共識。

長榮航空機師在桃園市機師職業工會協助下投票罷工，昨天取得罷工權，工會不排除在農曆春節進行罷工，最晚會在發動罷工的24小時前預告。

長榮航空勞資雙方將於明天下午碰面，這是罷工投票後勞資雙方首度正式會面協商，機師工會今天呼籲長榮航空聆聽工會聲音，對等、公平實質協商。

工會表示，罷工不是目的，工會始終保持開放態度且願意協商，但請公司務必將工會訴求審慎思考、對等協商，並提出實質對案，而不是採全面備戰，進行內部各式施壓、防堵與分化，員工分裂亦實不樂見。

對於雙方將協商，勞動部勞動關係司司長王厚偉則表示，勞動部明天也會派員參加，會持續從旁協助雙方凝聚共識，各部會都會一起努力。（編輯：陳政偉）1130123