更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 生活
長榮機師擬罷工
新聞專題
長榮機師擬罷工16/36
首頁 / 生活

長榮機師取得罷工權 品保協會：快買旅遊不便險

2024/1/22 14:30（1/24 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾19日在台北松山機場外圍觀看飛機起降。中央社記者裴禛攝 113年1月19日
圖為民眾19日在台北松山機場外圍觀看飛機起降。中央社記者裴禛攝 113年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）長榮航空機師今天取得罷工權，機師工會將朝春節前後發動。中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅客可快投保海外旅遊不便險。

李奇嶽接受媒體聯訪說，旅客參加旅遊團遇到航空公司罷工，旅行團的契約責任保險並未理賠，依規定旅遊業者要處理旅客住宿及3餐，之後再跟航空公司求償，以先前華航機師罷工事件為例，華航對團客及散客理賠上限是每人每天250美元，實報實銷。

李奇嶽表示，春節期間常因機票簽轉及滯留費用高，如果長榮航空發生機師罷工，罷工前民眾可趕快投保海外旅遊不便險，有些保險公司有理賠，有些未理賠，民眾要仔細詢問。

對旅行社來說，若航空公司發生罷工，李奇嶽認為，航空公司要有一套處理標準，希望交通部居中協調，若真發生罷工，旅行社才知道如何處理後續。

李奇嶽提醒，旅客在航空公司發生罷工前簽轉或改票、退票，航空公司仍會收手續費，若罷工發生後再簽轉或改退票，航空公司不收手續費，但有可能行程無法出發，因為春節期間機位早已賣完。（編輯：管中維）1130122

#機師
#李奇嶽
#長榮航空
#華航
#罷工
延伸閱讀
機師罷工航班停飛趕緊投保有用嗎？旅遊不便險理賠規則一文看懂長榮機師獲得罷工權 台灣航空史曾3次罷工最長歷時17天長榮機師擬春節前後罷工 飛美加歐旅客首當其衝長榮機師取得罷工權 交通部：勞資都願再協商長榮機師擬春節罷工 民航局應變升級長榮航機師春節釀罷工 旅行社憂旺季難改飛別家恐引發糾紛長榮機師取得罷工權 產險：旅遊不便險2關鍵不賠長榮航機師擬春節罷工 雄獅估30%團客受影響長榮機師尚未確定罷工 金管會：旅遊不便險承保不得拒賠長榮機師擬罷工 工會：發起投票逾1個月已達預告
長榮機師擬罷工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
長榮機師取得罷工權 交通部：勞資都願再協商
172.30.142.16