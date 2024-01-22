長榮機師取得罷工權 品保協會：快買旅遊不便險

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）長榮航空機師今天取得罷工權，機師工會將朝春節前後發動。中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅客可快投保海外旅遊不便險。

李奇嶽接受媒體聯訪說，旅客參加旅遊團遇到航空公司罷工，旅行團的契約責任保險並未理賠，依規定旅遊業者要處理旅客住宿及3餐，之後再跟航空公司求償，以先前華航機師罷工事件為例，華航對團客及散客理賠上限是每人每天250美元，實報實銷。

李奇嶽表示，春節期間常因機票簽轉及滯留費用高，如果長榮航空發生機師罷工，罷工前民眾可趕快投保海外旅遊不便險，有些保險公司有理賠，有些未理賠，民眾要仔細詢問。

對旅行社來說，若航空公司發生罷工，李奇嶽認為，航空公司要有一套處理標準，希望交通部居中協調，若真發生罷工，旅行社才知道如何處理後續。

李奇嶽提醒，旅客在航空公司發生罷工前簽轉或改票、退票，航空公司仍會收手續費，若罷工發生後再簽轉或改退票，航空公司不收手續費，但有可能行程無法出發，因為春節期間機位早已賣完。（編輯：管中維）1130122