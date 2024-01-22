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長榮機師擬罷工
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長榮機師擬罷工15/36
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長榮機師擬春節罷工 民航局應變升級

2024/1/22 14:33（1/22 15:37 更新）
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長榮航空機師在桃園市機師職業工會協助下舉行罷工投票，22日開票取得合法罷工權，工會表示，會在罷工24小時前預告，盼長榮爭取時間對談。中央社記者葉臻攝 113年1月22日
長榮航空機師在桃園市機師職業工會協助下舉行罷工投票，22日開票取得合法罷工權，工會表示，會在罷工24小時前預告，盼長榮爭取時間對談。中央社記者葉臻攝 113年1月22日
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）長榮航空機師今天取得罷工權，桃園市機師職業工會說朝春節前後發動。民航局先期應變小組已升級為應變小組，並聯繫勞資雙方，盼盡速達成共識，共同維護旅客權益。

民航局發布新聞稿，機師工會長榮分會已取得合法罷工權，民用航空局已分別聯繫勞資雙方，希望雙方考量春節將近，應以旅客權益為優先考量，在24日桃園市政府主持協商前，能就機師工會所提薪資結構等3項訴求，儘速協商達成共識，共同維護旅客權益。

民航局表示，先期應變小組今天也升級為應變小組，小組自去年12月18日工會宣布發動罷工投票後，已召開3次會議，並持續要求長榮航空於協商及應變過程，需以維護飛航安全及搭機旅客權益為最優先考量。

民航局要求長榮航空需確實掌握運能，避免訂票旅客權益受到衝擊，長榮航空於官網揭露的罷工投票訊息，需因應最新進展及時更新；民航局今天已要求業者因應工會取得罷工權，應儘速於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告方式等訊息。

民航局表示，罷工投票期間，交通部次長林國顯、民航局長何淑萍及相關主管均持續與公司及工會保持溝通，希望勞資雙方均能考量旅客權益，秉持善意，理性溝通，在兼顧員工權益與公司永續經營前提下，化解歧見，尋求解決方案。

民航局表示，除持續掌握長榮航空勞資雙方協調狀況，並要求航空應有因應作為。民航局也會積極配合勞動部，協助勞資雙方回到理性、互信、平等的協商，以儘速達成共識，營造旅客、員工與企業經營者三贏局面。（編輯：張雅淨）1130122

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