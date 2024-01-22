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長榮航機師春節釀罷工 旅行社憂旺季難改飛別家恐引發糾紛

2024/1/22 16:57（1/24 16:42 更新）
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圖為桃機第一航廈16日出境人潮。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年1月16日
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（中央社記者江明晏台北22日電）長榮航空機師不排除在春節期間罷工，鳳凰旅遊高層指出，若罷工恐影響合計上百人次的歐洲出團，估新台幣近千萬的損失就要由航空公司、旅行社，甚至消費者共同承擔；雄獅回應，將視實際狀況作滾動式調整。

長榮航空機師爭取調薪20%、提高外站津貼並訴求禁用違法外籍機師，在桃園市機師職業工會協助下舉行罷工投票，今天上午完成開票並取得罷工權。機師工會18日表示，不排除春節期間罷工，並會在24小時前預告，倘若罷工啟動，搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市的旅客，受影響可能性將會更大。

鳳凰旅遊總經理卞傑民對中央社記者指出，如果長榮航機師確定在春節期間罷工，並明確取消航班，原本的行程勢必受到影響，且過年期間屬於大旺季，訂位率接近全滿，要簽轉到其他航班的機率恐怕不高。

他估計，如果與長榮有關的春節航班取消，將會影響鳳凰旅遊合計約上百人次的歐洲團，估計新台幣近千萬的損失可能就要由航空公司、旅行社，甚至消費者共同承擔。

他進一步說，如果航班取消，也沒辦法簽轉他航，所有開票費用應由航空公司退還，在票務方面不會損失，但是既定行程，例如證照申辦、旅館、餐食等必要支出費用，會在扣除後退還消費者。

根據國外旅遊定型化契約第14點指出，因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。前項情形，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

他認為，長榮航機師罷工的成本除了航空公司，還必須由產業下游行社與消費者共同承擔，不但旅行社春節旺季恐泡湯，未來更會衍生許多曠日費時的處理糾紛，無形間影響商譽，目前還在密切觀察，由衷希望只是「虛驚一場」。

雄獅旅遊回應表示，目前正與長榮航空及交通部、觀光署等單位保持密切聯繫，隨時掌握最新狀況，同時配合主管機關研擬因應措施，若發生罷工事件，雄獅旅遊將以維護旅客權益為唯一考量，並視實際狀況作滾動式調整。（編輯：翟思嘉）1130122

#卞傑民
#鳳凰旅遊
#長榮航空
#罷工
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