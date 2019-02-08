機師罷工停飛 事前投保旅遊不便險可賠

（中央社記者潘智義台北8日電）桃園市機師職業工會發動罷工，造成華航部分航班停飛。產險業者說，若出發前投保旅遊平安險，並附加旅遊（行）不便險，只要當次旅行期間遇到飛機延誤或停飛，便可獲得理賠。

桃園市機師職業工會華航分會因與華航公司協商不成，工會今天凌晨突襲宣布6時啟動罷工行動，目前影響18航班、約3184位旅客的出國計畫暫時受阻。

和泰產險副董事長劉源森表示，投保旅遊平安險屬於意外險，通常可選擇附加旅行不便險，以5天行程的旅遊平安險估算，保費約新台幣500、600多元，若發生意外可獲得約500萬、600多萬元的理賠金額；加保旅行不便險只要多花幾十元，若是搭乘的航班停飛，可獲得約2000元左右的理賠金。

劉源森以投保5天旅程的旅遊平安險，再附加旅行不便險為例，只要5天當中有任一航班停飛，都可獲得理賠，但以一次為限，且若航班延遲起飛3小時以上，也視為停飛，可獲得相同金額的理賠。

他說，現在網路投保十分方便，若要投保旅遊平安險及附加險，都可透過網路申辦；若是已確定知道某航空公司有罷工事件，必定造成航班停飛，業者自然不會開放申辦旅行不便險，但若是否罷工都不確定，仍會開放申請投保。

明台產險表示，以投保5天行程的旅遊平安險為例，附加投保旅行不便險合計須423元，若發生身故或失能可獲500萬元理賠，但當事人在海外發生事故的處理費也內含在這500萬元裡面，理賠時必須扣除。

至於旅行不便險理賠部分，明台產險解釋，航班延誤3小時可理賠3000元，若延誤6小時以上可理賠6000元；但若航班停飛或延遲，當事人採取旅程更改的方式因應，產生的費用雖可實支實付，但都須附車票、單據證明，且以1萬元為限；同時，當事人須在航班延誤、旅程更改兩方案擇一為之，不能都選。

新光產險也在官網表示，如果是在罷工事件宣布後才臨時決定投保該公司的旅行綜合保險，依保單條款的不保事項規定，「向本公司締結本保險契約前，已宣布或已公告罷工者。」造成班機取消且延誤，不在理賠範圍。（編輯：林孟汝）1080208