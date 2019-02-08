這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
華航機師罷工啟動 5大勞資爭議一次看
生活

華航機師罷工啟動 5大勞資爭議一次看

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

雅思網頁矮化台灣 英議員聯名要求改正
國際

雅思網頁矮化台灣 英議員聯名要求改正

日本收納大師教人斷捨離 英慈善商店最有感
生活

日本收納大師教人斷捨離 英慈善商店最有感

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
華航機師罷工 航班資訊整理
華航機師8日清晨6時起開始罷工，機師工會表示沒預設罷工截止期限，華航預計8日下午4時前桃園機場起飛航班9成將維持正常。消保處提醒受影響的旅客記得保留相關單據，以供日後求償。
新聞專題
華航機師罷工 航班資訊整理6/7

機師罷工停飛 事前投保旅遊不便險可賠

最新更新：2019/02/08 14:31

（中央社記者潘智義台北8日電）桃園市機師職業工會發動罷工，造成華航部分航班停飛。產險業者說，若出發前投保旅遊平安險，並附加旅遊（行）不便險，只要當次旅行期間遇到飛機延誤或停飛，便可獲得理賠。

桃園市機師職業工會華航分會因與華航公司協商不成，工會今天凌晨突襲宣布6時啟動罷工行動，目前影響18航班、約3184位旅客的出國計畫暫時受阻。

和泰產險副董事長劉源森表示，投保旅遊平安險屬於意外險，通常可選擇附加旅行不便險，以5天行程的旅遊平安險估算，保費約新台幣500、600多元，若發生意外可獲得約500萬、600多萬元的理賠金額；加保旅行不便險只要多花幾十元，若是搭乘的航班停飛，可獲得約2000元左右的理賠金。

劉源森以投保5天旅程的旅遊平安險，再附加旅行不便險為例，只要5天當中有任一航班停飛，都可獲得理賠，但以一次為限，且若航班延遲起飛3小時以上，也視為停飛，可獲得相同金額的理賠。

他說，現在網路投保十分方便，若要投保旅遊平安險及附加險，都可透過網路申辦；若是已確定知道某航空公司有罷工事件，必定造成航班停飛，業者自然不會開放申辦旅行不便險，但若是否罷工都不確定，仍會開放申請投保。

明台產險表示，以投保5天行程的旅遊平安險為例，附加投保旅行不便險合計須423元，若發生身故或失能可獲500萬元理賠，但當事人在海外發生事故的處理費也內含在這500萬元裡面，理賠時必須扣除。

至於旅行不便險理賠部分，明台產險解釋，航班延誤3小時可理賠3000元，若延誤6小時以上可理賠6000元；但若航班停飛或延遲，當事人採取旅程更改的方式因應，產生的費用雖可實支實付，但都須附車票、單據證明，且以1萬元為限；同時，當事人須在航班延誤、旅程更改兩方案擇一為之，不能都選。

新光產險也在官網表示，如果是在罷工事件宣布後才臨時決定投保該公司的旅行綜合保險，依保單條款的不保事項規定，「向本公司締結本保險契約前，已宣布或已公告罷工者。」造成班機取消且延誤，不在理賠範圍。（編輯：林孟汝）1080208

地機族
請繼續往下閱讀