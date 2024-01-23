長榮航機師擬春節罷工 雄獅估30%團客受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）長榮航空機師取得合法罷工權，可能波及旅行社過年出團旺季。雄獅發言人賴一青表示，估計春節搭乘長榮航的團客比重約30%，而由於今年機票、團費等成本高，損失相對更高，旅客恐「不只假期泡湯，還會有費用損失」。

長榮航空機師取得合法罷工權，不排除在農曆春節期間罷工，恐波及長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市的旅客，並影響春節旺季出遊的旅行社團客。

雄獅發言人賴一青今天在雄獅集團跨足保險經紀的記者會後受訪指出，雄獅旅遊團在春節期間搭乘長榮航空的比重約30%，目前正與長榮航空及交通部、觀光署等單位保持密切聯繫，隨時掌握最新狀況。

她表示，因為過年春節是一年之中團費最高的期間，旅行社也希望保障消費者權益，內部努力積極協商，旅行社被迫使直接去面對消費者，希望這件事情可以平安落幕，也爭取希望不要前一天才知道航班罷工。

但她提醒，根據國外旅遊定型化契約第14點，「旅行業應提出已代繳的行政規費或履行本契約已支付的必要費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客」，旅行社明白現在講這個法規對消費者很難接受，但旅客很可能面臨「不是只有假期泡湯，費用還會有部分損失」，目前詢問電話很多，還在跟旅客積極溝通，但是並沒有出現退團情況，因為事件還在發展中。

比較之前航空業罷工經驗，她表示，過去罷工也曾發生在過年和暑假，今年機票成本與所有旅遊元件成本都更高，團費也漲，大家的成本都很高，損失方面也一定會有很大的影響，但是否為新高，還要評估天數。

她表示，今年過年天數只有7天假期，所以5天旅客消費者占的比重較高，而這次影響較多是長天數行程的消費者，例如美加、歐洲等。（編輯：楊蘭軒）1130123