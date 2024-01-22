出國怕遇罷工買旅遊不便險就OK？產險：2關鍵情況不賠

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（中央社記者謝方娪、張璦台北22日電）長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工。產險業提醒，若在「已宣布」或「已發生」罷工事件後，才投保旅遊不便險，將不在理賠範圍，因目前長榮工會未正式宣布罷工，民眾若此時完成投保，一旦遇罷工影響航班，符合條款要件下仍會理賠。

長榮航空機師今天取得罷工權，機師工會擬朝春節前後發動進行規劃。外界關注，是否可以提早購買投保旅遊不便險，移轉可能的罷工影響航班風險。

富邦產險提醒，民眾須注意，若在「已宣布」或「已發生」罷工事件後才投保旅行不便險，將不在理賠範圍內；民眾若已確定旅遊行程，建議盡早投保，以便降低罷工風險導致的損害。

兆豐產物保險表示，此次長榮航空雖然在1月22日上午宣布取得罷工權，但因尚未宣布罷工，因此民眾只要在正式宣布罷工之前投保旅行不便險，之後如果因罷工導致班機延誤或取消，仍可獲得保險理賠。

另一家產險公司主管指出，目前長榮航空機師僅取得罷工權，尚未宣布幾月幾日罷工，因此現在民眾投保仍有效，並不屬於故意行為；只是要看各產險公司基於風險評估，是否還願意承保。

他也提醒，民眾應仔細檢視旅遊不便險條款，若長榮機師罷工以致原航班取消，產險公司對被保險人無法取回的票券費用等負理賠責任，但為避免不當得利，通常會在特別不保事項敘明，若航空公司有退款機票費用，產險公司即不會對機票費用再予以理賠。

富邦產險說明，不限是否出國，民眾若在罷工事件已宣布或發生前完成投保班機延誤險，因罷工事件造成預定搭乘的班機延誤或取消，仍搭乘原訂班機或改搭其他班機，因此延誤達4小時以上，將依保單約定給付保險金。

不過，富邦產險也提醒，申請理賠時，須檢附公共交通工具業者出具的罷工事故證明及班機延誤取消證明才可理賠。

若民眾還未出國，並在罷工事件已宣布或發生前完成投保旅程取消險，富邦產險表示，在預定海外旅程開始前7日至海外旅行期間開始前，因預定搭乘的公共交通工具業者受僱人罷工，導致預定搭乘的班次取消或延誤達24小時而必須取消預定的全部旅程，保險公司將對無法取回的預繳團費、交通、住宿及票券費用，依保單約定給付保險金。

至於民眾在罷工事件已宣布或發生前完成投保旅程更改險，在海外旅行期間內因預定搭乘的公共交通工具業者受僱人罷工，導致須進行旅程更改因而增加交通或住宿費用，富邦產險也表示將依保單約定給付保險金。（編輯：潘羿菁）1130122