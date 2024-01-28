新聞專題
長榮機師勞資爭議落幕3/44
長榮與機師工會達成4共識 春節、清明不罷工
2024/1/28 20:43（1/28 22:47 更新）
（中央社記者張雄風台北28日電）桃園市機師職業工會今天晚間發布聲明表示，工會長榮分會與長榮航空公司之間勞資爭議逐項達成協議，並正式簽約；原訂31日勞資協商將不再舉辦，也不會在今年春節、清明節連假舉行罷工。（編輯：陳清芳）1130128
機師工會今天發布聲明，於今日協商後，勞資雙方達成以下幾點協議：
一、 於長榮航空公司去年年底所宣布的調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月1萬3500元、資深副駕駛每月1萬1000元、副駕駛每月1萬元。此外，公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。
二、 有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。
三、 有關停止進用外籍正駕駛部分，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，然申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。
四、 工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。
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