長榮機師罷工危機解除 王國材：旅客放心春節出遊

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）長榮航空機師先前擬春節或清明連假罷工，不少已訂票旅客擔心受波及。機師工會長榮分會與長榮航空今晚達成協議，罷工危機解除。交通部長王國材表示，旅客可以放心春節出遊。

交通部晚間發布新聞稿，王國材說，近日接獲來自旅行業者的壓力，都希望交通部能處理長榮航空機師罷工爭議，今晚勞資協議達成共識。

王國材也說，交通部的相關單位都有類似的勞資爭議，都要求高層要定期跟工會對話，他建議長榮航空可以參考辦理。

行政院副院長鄭文燦今晚召集王國材、勞動部政務次長王安邦、長榮航空副總經理普維屏及桃園機師工會理事長李信燕等人召開勞資協商會議，會中達成4項共識，春節、清明連假罷工危機解除。

交通部表示，行政院長陳建仁非常重視這次勞資雙方爭議，並指派鄭文燦主持會議，勞資雙方對於調漲飛行員結構薪資、外站津貼、提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限、聘用外籍正駕駛等各項議題充分溝通，終於達成共識。

鄭文燦強調，很感謝長榮航空及桃園市機師工會在確保公司永續經營的前提下，以雙贏為目標持續協商，機師是民航業重要的資產，這次協議不是結束而是新的開始，期盼勞資雙方都有更深入的溝通及對話。

鄭文燦也感謝協商過程中，交通部、勞動部與桃園市政府的協助，因主管部會居中協調讓雙方得以有空間進行協商，今天才能達成協議。期許雙方能在未來持續努力，共創雙贏。

長榮航空回應，公司秉持開放的態度，持續提出可行方案與機師工會協商，最終雙方達成共識，共創守護旅客權益與勞資和諧的雙贏局面。長榮航空也特別感謝行政院、勞動部、交通部、民航局、桃園市勞動局居中協調。

長榮航空表示，照顧員工的初心從未改變，近年公司不斷提高員工待遇與福利。未來在符合企業永續經營、合理與可行性的原則下，將持續增進員工的薪資福利，期盼在勞資雙方和諧氣氛下，共同努力繼續提供旅客最安全、最優質的航空服務。（編輯：唐聲揚）1130128