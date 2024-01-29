長榮罷工危機解除 鄭文燦：肯定雙方發揮智慧創雙贏

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北29日電）桃園市機師職業工會與長榮航空昨天達成共識，春節罷工危機解除。行政院副院長鄭文燦今天表示，肯定長榮航空與機師工會都能發揮智慧、創造雙贏，希望協議是一個起點，未來期盼雙方能在公司治理上多跟工會對話，創造更多的雙贏。

桃園市機師職業工會長榮分會1月22日取得合法罷工權，並宣布將於春節、清明節罷工。歷經多次協商後，工會昨天晚間發布聲明表示，工會長榮分會與長榮航空公司之間勞資爭議逐項達成協議，並正式簽約；原訂31日勞資協商將不再舉辦，也不會在今年春節、清明節連假舉行罷工，為勞資爭議正式畫下句點。

民進黨立法院黨團今天舉行第11屆黨團成員的黨團會議，鄭文燦列席黨團會議前受訪時，針對機師工會與長榮航空達成協議，取消春節罷工的議題，做上述表示。

鄭文燦表示，雙方協商有很多努力的過程，不是2個小時完成，事實上，行政院專案小組已成立超過2個星期，最後更密集協商20個小時，肯定長榮航空與機師工會都能發揮智慧、創造雙贏。

鄭文燦說，機師是飛安的核心，也是航空公司重要的人才資產，特別在疫情的3年付出很多，現在運量有大幅成長，機師人力也非常吃緊，確實有必要推動機師的薪資更加合理化，另一方面，希望也多培養本國的正機師，這也是一個好的方向。至於外站津貼的部分，也能夠讓機師得到更大的保障，這些理念政府都支持。

鄭文燦指出，長榮航空必要永續經營，機師也必須好好照顧，乘客的權益更是政府關切的重點，不要等到罷工才開始協商，罷工不是目的，談判桌上取得更大進展、更多權益才是目的，在這樣過程中，他分別跟機師工會及長榮航空做了非常多次的往返討論，最後能在昨天晚上簽下協議，協議內容也非常完整。

鄭文燦表示，希望協議是一個起點，未來期盼雙方能在公司治理上多跟工會對話，創造更多雙贏。（編輯：蘇龍麒）1130129