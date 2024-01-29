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長榮航不罷工股價大漲慶祝 旅行社也鬆口氣

2024/1/29 10:52（1/29 11:28 更新）
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（中央社記者江明晏台北29日電）長榮航28日晚間達成勞資協議，今年春節機師確定不罷工，過年旺季商機可望正常發揮，帶動長榮航股價早盤放量大漲逾5%，上演慶祝行情；旅行社股價也「鬆口氣」，雄獅、鳳凰、五福等個股反彈約2%。

桃園市機師職業工會28日晚間發布聲明，工會長榮分會與長榮航空公司之間勞資爭議逐項達成協議，並正式簽約；原訂31日勞資協商將不再舉辦，也不會在今年春節、清明節連假進行罷工。

截至今天上午10時左右，長榮航股價漲逾5%，至32元，成交量達9.5萬張，上演慶祝行情；華航股價則小漲至20.8元。

除了長榮航，旅行社股價也鬆口氣，鳳凰、雄獅、燦星旅、山富、五福股價勁揚約2%；飯店股寒舍、雲品、夏都股價也漲約2%以上。

長榮航勞資雙方達成4點協議，包括再行調漲飛行員駕駛最高每月新台幣1萬3500元、外站津貼上半年度調漲、同意不直接以正機師身分進用外國籍機師、至2026年5月31日止，不再針對上述3項勞資爭議標的發動爭議行為。

業界人士指出，由於春節出遊與返鄉人潮眾多，這次長榮航機師醞釀罷工，不只旅遊業界反彈聲浪大，各級政府單位也嚴正以待，勞資雙方最終達成協議，可視為雙方各退一步，共同守護旅客權益。

至於長榮航在薪資上妥協，是否導致未來獲利空間壓縮，長榮航僅表示，是為守護旅客權益，盡最大可能和機師工會達成協議。（編輯：郭無患）1130129

#雄獅
#鳳凰
#長榮航空公司
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