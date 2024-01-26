長榮機師擬春節罷工 品保協會：機位已滿難簽轉
2024/1/26 15:07（1/26 18:33 更新）
（中央社記者余曉涵台北26日電）長榮航空機師擬春節以及清明連假期間罷工。品保協會今天表示，春節的航班機位已滿，若選春節罷工，旅行社不知道該如何因應，清明連假則會儘量避開使用長榮機位。
機師工會日前公告長榮分會機師規劃可能罷工時間的警戒區段，並說若協商未果，將發動罷工，分別是2月7日至18日、3月30日至4月7日。
中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽今天向媒體表示，目前春節期間的各家機位都已經額滿，若遇上長榮航空機師罷工需要簽轉旅客，旅行業根本不知道如何調整。
李奇嶽指出，至於清明連假，目前旅行業者只能盡量避開長榮航空的機位，但已經販售出去的部分，還需要另行處理。
李奇嶽說，雖然機師工會有公告罷工區間，但實際的罷工日期24小時前才會通知，應該要訂定罷工預告期，旅行業方面希望比照丹麥，可以在1個月前就告知。（編輯：管中維）1130126
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