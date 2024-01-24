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長榮機師擬罷工 工會：發起投票逾1個月已達預告

2024/1/24 15:40（1/24 20:07 更新）
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長榮航空機師在桃園市機師職業工會協助下取得合法罷工權，勞資雙方24日下午碰面，這是罷工投票後勞資雙方首度正式會面協商。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年1月24日
長榮航空機師在桃園市機師職業工會協助下取得合法罷工權，勞資雙方24日下午碰面，這是罷工投票後勞資雙方首度正式會面協商。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年1月24日
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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）長榮航機師經桃園市機師職業工會協助下取得罷工權，不排除春節期間罷工，旅行公會籲預告期拉長到1個月。機師工會今天表示，去年底發起罷工投票至今已有1個月，已達預告目的。

長榮航空機師爭取調薪20%、提高外站津貼至每小時6美元及訴求禁用違法外籍機師，經與長榮航空勞資爭議調解破局，後續由桃園市機師職業工會舉行罷工投票，機師工會22日揭曉投票結果，長榮機師取得合法罷工權，並表示不排除在春節期間罷工。

長榮航空勞資雙方今天下午碰面，這是罷工投票後勞資雙方首度正式會面協商，機師工會呼籲長榮航空聆聽工會聲音，對等、公平實質協商。

桃園市機師職業工會理事長李信燕在協商會議前接受媒體聯訪表示，工會的訴求還是一樣，針對薪資部分爭議及外籍機師聘僱相關問題進行討論，到目前為止，工會尚未收到來自於長榮航空任何比較正面、實質的對案，希望在今天的會議上有些實際效果。

她指出，以往在協商的過程中，長榮航空總以將來有新興構建計畫、購置計畫、固定的成本支出，俄烏戰爭的作業風險，也包括可能發生火山、地震等不可預期的天然災害，所以必須將風險轉嫁。

李信燕表示，現在各航線的票價是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的1.5到2倍，其中油價是航運公司作業最大的成本部分，但其實波動有限，人力成本增加的幅度也微薄。

她指出，工會質疑「這些多出來的錢到底去了哪裡」，因為人力不足，除了服務每況愈下，前艙飛行員，正副駕駛工作平均年資不到5年的高達70%，在這樣的飛安警訊下，難道公司不需正視。

對於長榮航空公司指稱已釋出善意，李信燕表示，其實飛行員的薪資結構與一般人不同，長榮航空公司的飛行員底薪只占全薪的22%，所以所謂的6個月的年終獎金，其實只有比1個月的全薪稍微多一點，希望公司思考如何提供對等勞動條件。

記者詢問，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會希望罷工預告期拉長到1個月。

對此，李信燕指出，在台灣要發動一場合法的罷工真的很不容易，從去年提出勞資爭議調解不成立，工會已與公司溝通了1年的時間，但只獲得公司後續評估等回應，看不到實質對等的狀態及對案。

李信燕表示，直到工會於去年12月22日發起罷工投票，就是在告訴大家即將進入罷工程序階段的過程，一直到今年的1月22日已有1個月的時間，工會取得合法的罷工權，就是告訴民眾接下來會進行罷工的作為，相信已經達到了預告的目的。（編輯：戴光育）1130124

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