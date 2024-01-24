罷工轉單效益湧現 星宇航空：今年量增價持平

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（中央社記者江明晏台北24日電）長榮航機師醞釀春節期間罷工，星宇航空表示，確實觀察到一波訂位潮提前轉單，樂觀看待今年市場需求，同時看好星宇航點擴張，美國長程線扮獲利成長動能，營收將比今年成長，票價則估計和去年持平。

星宇航空今天舉行媒體聚會，公關長聶國維受訪指出，春節期間日本航線的載客率逾9成，長程線和東南亞航線也在8成以上，且觀察長榮航機師醞釀罷工風聲開始，提前轉單陸續發酵，確實挹注一波訂位潮湧現。他也坦言，春節為旺季，載客率很滿，訂單轉移有限，後續簽轉難度也非常高。

觀察票價走勢，星宇航空指出，每年過年票價都最旺，今年和去年平均票價估計接近，星宇目前主力在東南亞、日本航線，東南亞載客率仍有進步空間，美國長程線也進一步增加航班與拓點，將扮演獲利成長引擎。

星宇航線指出，美國舊金山今年3月會增加到一週7班，8月開航西雅圖航線，預估至少每週3班，加上既有洛杉磯一週7班，美國航班數會增加近一倍，健全西岸航點之後，下一步則是放眼東岸航線，載客率只要達到7成以上，就能在獲利方面提高貢獻。

在東南亞航線方面，星宇航空表示，峴港目前相當熱門，菲律賓與馬來西亞等航線還有努力空間。

星宇航空去年12月的貨運表現創歷月新高，看好今年航空貨運價格將扮演另一營收成長動能。

整體而言，星宇航空指出，樂觀看待今年市場需求，同時看好星宇航點與航班擴張，帶動量能放大，營收一定比今年成長，但獲利表現還要看油價及市場供需而定。

星宇航空陸續採購新機，今年將有5架新機交機，分別為4架A350以及1架A330neo，今年春天將有1架A350率先交機，投入舊金山航線。

此外，星宇航空目前興櫃掛牌中，預計明年轉上市，但具體時間點還沒定案。（編輯：楊凱翔）1130124