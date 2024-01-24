長榮航空勞資協商進展小 工會：1/25討論罷工時程

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）長榮航空與機師工會今天協商，工會表示未看到公司具體方案，勞動局要求長榮航空須提供具體對案為前提於31日再召開會議。工會明天將召開理監事會，討論罷工規劃與執行細節。

長榮航空機師爭取調薪20%、提高外站津貼至每小時6美元及訴求禁用違法外籍機師，經與長榮航空勞資爭議調解破局，桃園市機師職業工會協助取得罷工權，不排除春節期間罷工，勞資雙方今天下午舉行罷工投票後首度正式會面協商，會議由桃園市政府勞動局召開，除長榮航空與機師工會協商外，還邀集勞動部、交通部、民航局等部門代表與會。

桃園市機師職業工會理事長李信燕在會後接受媒體聯訪表示，公司在會中提出單方面蒐集到目前國內各航空公司機師勞動條件的相關比較，試圖說服勞動局及與會代表目前的薪資條件符合市場條件，但工會認為公司蒐集的薪資結構並不真實且有諸多遺漏，目前的薪資條件也並非如公司所說已優於其他航空公司。

李信燕指出，會中也有討論副駕駛、資深副駕駛的薪級上限問題，工會主張公司應考慮如何留任專業人才，這是今天很主要的訴求，希望公司能釋出更多善意，雖然公司在會中表示有在評估且有些具體方案，但針對外站津貼，包括工會主張的薪資調整部分，公司目前都還沒有具體方案。

李信燕說，外籍機師聘僱問題會在下次會議討論，今天公司只是提出非常一小步的善意，機師工會將於明天召開的理監事會中討論後續罷工準備等相關細節，包括方式、時間點還有徹底執行的節奏是如何，以及在何種前提下做後續的罷工規劃，明天理事會結束後會再發布新聞稿。

與會的機師工會顧問杜光宇隨後在臉書（Facebook）發文表示，與長榮進行冗長的談判，過程時而拍桌怒叱、時而爭得面紅耳赤，主席更數次中斷會議讓雙方冷卻，機師工會長榮分會終於為會員權益取得重大進展，「公司終於同意以後外站的早餐免費」，更註明「今天唯一的共識」。

長榮航空隨後發布新聞稿表示，公司同意落實提供外站免費早餐政策，也會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。此外，長榮航空公司會儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限的評估，並作出回應。同時於下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。

長榮航空公司指出，會在今天的基礎上儘速擬定對案，與工會進行下次協商，期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客3贏的解決之道。

桃園市政府勞動局勞資關係科長張哲航表示，雙方在會中交換意見並達成部分共識，包含落實機師早餐福利，也請公司注意機師健康、留住人才，檢討外站津貼及薪資，並要求公司提出具體方案，若有具體對應方案，預計在31日下午2時再度召開協調會。（編輯：李錫璋）1130124