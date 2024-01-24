第一保：2/7至2/18搭長榮航客戶 暫停銷售旅遊不便險

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（中央社記者謝方娪台北24日電）長榮航空機師醞釀罷工，第一保今天證實，為避免道德風險升溫並強化風險控管，已決議各通路全面暫停銷售2月7日至18日期間搭乘長榮航空者的旅遊不便險，包括網路投保在內。

長榮機師取得罷工權，醞釀春節前後罷工，為避免日後衍生爭議並強化風險控管，第一保發言體系證實，基於審慎起見，已決議各通路全面暫停銷售今年2月7日至2月18日期間搭乘長榮航空者的旅遊不便險，保險期間落在其餘日期者則不受此限。（編輯：潘羿菁）1130124