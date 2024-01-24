長榮機師擬罷工 民航局籲勞資盡速尋求共識

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）長榮航空機師擬罷工，日前經由機師工會投票取得罷工權。長榮航空與機師工會今天在桃園市勞動局協商，尚無具體結果。民航局呼籲勞資盡速尋求共識。

民航局發布新聞稿，呼籲長榮航空勞資雙方能保持彈性，繼續尋求共識。春節將近，旅客有返鄉與出遊需求，為避免罷工衝擊旅客權益，民航局也要求長榮針對不同情境加強因應準備，並及時告知旅客。

民航局長何淑萍表示，今天的勞資協商雖未能順利讓風波落幕，但已有部分共識，距離過年只剩下兩週，雙方應把握溝通的時間與機會。

民航局希望長榮航空勞資雙方能保持彈性，繼續溝通，努力縮小差距，尋求最後的共識，讓過年返鄉、商旅的需求都不至於受到影響。

另一方面，民航局也要求長榮航空應做好各項因應準備。民航局表示，包括機師到班人數、工會預告罷工時間長短、罷工行動時間長短等，長榮航空必須針對各種不同情境，擬訂具體、可行的因應方案，將旅客衝擊層面降到最低，相關方案應提前呈報民航局。

民航局表示，長榮航空已於官網揭露旅客諮詢管道、退改票規定等攸關旅客權益的保護措施。民航局已要求長榮航空，相關方案應隨著事件進展即時更新。對旅客行程有影響時，更應透過簡訊、App、電子郵件、電話等管道通知旅客，讓旅客有最充足的反應時間。

長榮航空發布新聞稿表示，與桃園市機師職業工會（機師工會）持續凝聚共識，並訂於31日再次召開協商會議。長榮航空會在今天的協商基礎上盡速擬定對案，與工會進行下次協商，長榮航空期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。

長榮航空與機師工會達成共識部分，包括：公司同意落實提供外站免費早餐政策；公司會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

還未達成共識部分，長榮航空會盡速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限的評估，並作出回應。

另外，長榮航空勞資雙方同意，下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。長榮航空表示，若有具體對應方案，31日下午2時，將會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議。長榮航空針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會。（編輯：張雅淨）1130124