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長榮機師擬罷工
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長榮機師擬罷工3/36
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長榮航太維修接單暫停進桃機 機師擬罷工留停機位

2024/1/24 21:06
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）長榮航空機師擬於春節發動罷工，勞資持續溝通中。桃園國際機場公司表示，已於19日起暫停長榮航太接單維修的飛機進入桃機停放，因應如果長榮發生機師罷工，先預留停機位。

桃機副總經理李俊德今天在記者會說，如果機師罷工，飛機就無法起飛，必須停放在機坪上，目前，還無法確定長榮航空機師是否會罷工，有多少航線受影響也不清楚，但桃機一定要預作準備。

李俊德說，19日起已告知長榮航太，接單維修的飛機暫停進入機場，原本要給維修飛機的停機位空下來，一旦長榮機師開始罷工，無法執行任務的飛機有足夠的空間可停放，只要罷工危機解除，桃機就會立即放行長榮航太的維修機進場。

李俊德說，若機師一旦罷工，航空公司就得簽轉旅客，桃機也提醒長榮航空安排簽轉時，在票務櫃台要有號碼機，才不致秩序大亂。（編輯：陳政偉）1130124

#長榮航太
#桃園國際機場
#李俊德
#長榮航空
#罷工
長榮機師擬罷工
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