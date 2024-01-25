長榮機師擬罷工 交通部盼達共識保障旅客權益

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（中央社記者賴于榛25日電）長榮航空公司機師醞釀春節前後罷工，勞資雙方預計31日再度協商。交通部今天說，已要求長榮就罷工各種情境提出因應對策，更期盼勞資雙方保持彈性，以最大誠意提出共識方案，保障旅客權益。

長榮航空機師擬於春節前後罷工，日前經由機師工會投票取得罷工權，昨天首次勞資協商尚未達成完全共識。交通部次長陳彥伯今天出席行政院會後記者會時表示，針對機師工會與長榮尚未達成共識部分，行政院與交通部、民航局立場一致，希望雙方持續保持彈性、尋求共識，用最大誠意化解歧見，避免因為罷工影響旅客權益。

陳彥伯說，雙方目前還在協商過程，1月31日將再次協商，交通部、民航局都期盼雙方提出最大誠意，尋求共識方案。

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陳彥伯表示，民航局已要求長榮航空應做好各項因應準備，針對機師到班人數、工會預告罷工時間長短等不同情境，擬訂具體、可行的因應方案，將旅客衝擊層面降到最低，並要提報民航局。

他說，民航局也要求長榮航空針對可能罷工一事，在官網揭露旅客諮詢管道、退改票規定等攸關旅客權益的保護措施，且要隨著事件進展即時更新，若真的會衝擊旅客行程時，更應透過簡訊、APP、電話等管道通知旅客，讓旅客知道如何因應。（編輯：蘇志宗）1130125