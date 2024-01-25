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國道春節每天0至5時暫停收費 高乘載、避塞車時段一次看

2024/1/25 12:50（1/25 13:57 更新）
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春節將至，交通部25日提出國道春節建議使用時段。（圖取自高公局網頁motc.gov.tw）
春節將至，交通部25日提出國道春節建議使用時段。（圖取自高公局網頁motc.gov.tw）
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（中央社記者賴于榛25日電）春節將至，交通部今天提出國道春節建議使用時段，初一至初三走西部國道往南的民眾，可於上午6時前或中午12時後出發，若走國道5號往南，則建議民眾上午5時前或下午5時後出發。

另外，高鐵在春節疏運期間預計加開461班次列車，台鐵也全線加開各級列車；而今年1月8日開放業者申請兩岸春節包機至今，並無業者提出申請。

交通部、農業部、衛福部、金管會今天在行政院會報告「113年春節期間相關措施」。交通疏運部分，交通部指出，國道將循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。

為減輕尖峰時間國道壅塞情形，交通部也提出國道春節建議使用時段，若民眾要使用西部國道，建議初一至初三南向的民眾，可於上午6時前或中午12時以後出發；初三至初五從南部地區北返的民眾建議上午9時前出發，從中部地區北返者可於中午12時前出發。

而使用國道5號的民眾，交通部建議初一至初三南向可於上午5時前或下午5時以後出發，若於初三至初五北返，則建議上午9時前出發；春節連假期間，國道客運將提供票價及轉乘優惠，搭乘國道客運前往東部也有再加碼票價或租車優惠。

雙鐵部分，高鐵加開南下246班、北上215班列車，共加開461班次列車，總計10天提供1875班次；台鐵在疏運期間全線加開各級列車總計234列次，並加開東線實名制列車、紅眼列車、縣府返鄉（工）專車、西線半直達對號列車，以及區間快車等。

航空部分預計春節期間提供2316架次、19萬7826座位，其中離島管制航線計1988架次，18萬4046座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分，疏運期間，台灣本島與離島間8條航線，規劃1182航次，提供24萬789人次運能的運能；另金馬小三通於疏運期間提5萬284人次運能。

至於兩岸包機，交通部次長陳彥伯出席政院會後記者會時表示，依據去年公布的兩岸13個客運航點飛航特定需求包機執行說明，政府已於今年1月8日開放業者申請，但至今尚無業者申請。他也說明，兩岸除了包機管道之外，也有很多定班航點，像是去年12月兩岸每週航次290班、載運每週8.2萬人，載客率達54.5%。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中裁示指出，請相關疏運單位持續關注天候狀況，如因天候影響導致交通阻斷或壅塞情形，除通力進行緊急應變，應即時透過電視、平面媒體、廣播電台、網路及道路資訊標誌等，讓民眾充分瞭解並因應路況隨時調整用路策略。（編輯：楊蘭軒）1130125

（圖取自高公局網頁motc.gov.tw）
（圖取自高公局網頁motc.gov.tw）
（圖取自高公局網頁motc.gov.tw）
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