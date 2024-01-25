公路局：春節北部2/8起湧返鄉車潮 台61線可替代

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）交通部公路局今天表示，春節預估北部地區南下返鄉車潮在2月8日至9日上午陸續湧現，國道南下尖峰時段可能壅塞，可選擇台61線為替代路線。宜蘭收假北返時，建議走北宜公路。

交通部公路局北區養護工程分局今天舉行記者會，分析近3年春節期間北部地區交通特性，預估有4波車潮如下：

第1波南下返鄉圍爐，2月8日上午至9日（除夕）上午，台64、台65、台66快速公路銜接國道路段，及台61西濱南下（台15線70K鳳鼻至76K竹市延平路）會有較多車流。

第2波初一拜拜、走春，2月10日（初一）全日車流無方向性，省道金山財神廟、淡水清水巖、林口竹林山觀音寺、中和烘爐地南山福德宮周邊廟宇、觀光風景區道路皆車多。

第3波初二（2月11日）回娘家、初三（2月12日）走春出遊，長程車潮出現於各郊區省道。短程出遊預計自12日上午起至13日（初四）中午出現。今年假期較短，返鄉多規劃在地旅遊。

第4波收假，2月13日下午至14日（初五）間，出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

公路局說，北部著名觀光區易壅塞區域與熱門時段是，2月10日（初一）至2月13日（初四），每天上午10時至晚間9時，車多路段為台2線淡水、基隆、萬里，台3線三鶯老街至大溪慈湖、台3線關西至峨嵋路段，及台9線新店烏來沿線。

公路局說，國道管制與替代路線規劃部分，預定2月12日（初三）至14日（初五）中午12時至夜間12時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上用路人可續行台61線至前方83公里附近，透過香山聯絡道銜接國3交流道北上。

公路局北區養護工程分局說，國道1號湖口至新竹路段為易壅塞路段，規劃台31線及台1線，為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

分局長陳俊堯接受聯訪時表示，北部駕駛人由宜蘭北返時，常走台2線替代國5，歷次連假收假車潮常造成新北貢寮福隆路段壅塞，建議行走台9線北宜公路，提前避開國道5及台2線福隆壅塞路段。

陳俊堯說，台64線銜接台61線，增設南向出入匝道工程，預定1月30日開放啟用，屆時台61線北上用路人，可直接使用台61線八里二出口匝道，銜接台64線主線，可節省使用平面道路停等壅塞時間。（編輯：李錫璋）1130125