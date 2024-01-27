春節連假25處省道恐壅塞 初二、初三車最多

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（中央社記者余曉涵台北27日電）公路局今天表示，春節連續假期省道易壅塞路段共25處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，尖峰時段預計為初二、初三。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，2月7日下午至2月14日止，將執行春節連續假期交通疏運計畫，省道公路方面，春節假期間易壅塞路段共25處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等。

公路局除預判主要省道尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

根據公路局公布的春節易壅塞時段及路段表，最多壅塞路段的時間點落在初二（2月11日）及初三（2月12日），包含台9線蘇花改、台9線南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻路段、台61線竹南路段跟台61線中彰大橋路段等，都是較壅塞路段。

公路局表示，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施，崇德路段則於春節期間試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道。

蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；南迴公路將於尖峰時段實施車道漸變管制措施，以紓解車潮。

公路局表示，台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻到香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於2月12日到14日封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

公路局指出，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具，推出多項公共運輸優惠措施，包含88條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

往東部民眾推出持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠，以及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施。（編輯：李亨山）1130127