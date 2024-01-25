高鐵春節疏運期再加開8班次列車 1/27開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台灣高鐵公司規劃2月6日至15日為春節疏運期，因旅客訂位踴躍，將再加開8班次（南下5班、北上3班）列車，27日凌晨起開放訂購車票。

台灣高鐵今天發布新聞稿，今年春節疏運期間共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次列車的旅運服務。

台灣高鐵指出，春節疏運期間特別擴大自由座運能，假期前的南下2月7日下午1時至晚間7時、2月8日小年夜上午8時至下午5時、2月9日除夕上午9時至下午3時，及北上2月12日初三下午1時至晚間8時、2月13日初四和收假日2月14日的上午8時至晚間8時，行駛南港至台中間的區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

台灣高鐵說，春節疏運期間，將於台灣高鐵企業網站即時更新「車站人潮資訊」燈號，若車站已啟動自由座人潮管制時，會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈預估等候時間會超過60分鐘以上，實際等候時間仍依現場狀況為準。當車站出現黃/紅燈時，旅客可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。（編輯：李亨山）1130125