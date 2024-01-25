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國5春節管制 高乘載及封閉石碇、坪林南向入口

2024/1/25 11:27（1/25 12:02 更新）
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春節即將到來，高公局為紓緩國5壅塞，將實施高乘載及封閉石碇、坪林南向入口。（圖取自高公局網頁motc.gov.tw）
春節即將到來，高公局為紓緩國5壅塞，將實施高乘載及封閉石碇、坪林南向入口。（圖取自高公局網頁motc.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）春節即將到來，高速公路局預估，春節連假將有大量遊客使用國5前往宜花東。高公局為紓緩國5壅塞，將實施高乘載及封閉石碇、坪林南向入口。

高公局今天發布新聞稿，將於2月10日至12日（初一至初三），每天清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用）。

高公局將於2月11日至14日（初二至初五），每天下午1時至傍晚6時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

高公局指出，春節連假期間，會視國5交通狀況，機動實施或延長大客車優先通行及大客車專用道等措施，預估可使搭乘大客車的用路人較自行開車節省30分鐘以上，建議民眾多利用，避開國5壅塞。

高公局研判，在春節連假期間，國5南向尖峰時段為初一至初三上午5時至下午5時，建議初一至初三南向民眾，於上午5時前或下午5時後出發。北向部分，預估尖峰時段為初二至初五上午9時至晚間，尤其初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨2至3時，建議經宜蘭北返的民眾，盡量於上午9時前出發，也可改駛台9線替代道路，避開國5壅塞車流。（編輯：李亨山）1130125

#高公局
#國5
#高乘載
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