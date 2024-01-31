桃機春節疏運估116萬人次 建議旅客提早3小時到

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）桃園國際機場規劃今年農曆春節疏運，從2月7日（小年夜前一天）到2月15日（初六）共9天，總運量上看116萬人次。桃機公司呼籲旅客提早3小時到機場。

桃機公司今天發布新聞稿，113年春節疏運出入境高峰預估落在2月8日（小年夜）至2月11日（初二）及2月13日（初四），單日旅客量逾13萬人次，9天疏運期旅客上看116萬人次，日均量12.8萬人次，恢復至疫情前（2019年）春節日均量14.2萬人次約90%。

桃機公司說，113年春節期間加班機經民航局核定為210架次，以2月9日（除夕）加班機最多為39架次，單日約增加7142人次。

因春節適逢寒假，機場公司說，一航廈出境尖峰時段為清晨5時至下午2時，二航廈出境尖峰時段為上午7時至9時、晚間10時至11時，建議旅客可提早3小時抵達機場。

桃機公司提醒旅客，搭機前可做好準備加快安檢速度，安檢前預先倒掉保溫瓶的水、脫掉外套、帽子、金屬皮帶等衣物，清空口袋，隨身攜帶的筆電等電子產品也事先取出，節省安檢通關時間。

桃機也再次呼籲，旅客的行動電源須隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，至安檢線前，保溫水壺或飲料須倒掉淨空，待過安檢線後，機場內各處均設置飲水機、販賣機及餐廳等服務。旅客出發前利用手機、網路或機場捷運A1、A3市區預辦登機；搭乘大眾運輸工具如機場捷運，可精準掌握旅程時間。（編輯：陳政偉）1130131