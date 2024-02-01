紓解春節車潮 花蓮崇德段將試辦北向高乘載優先通行

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）因應農曆春節，紓解蘇花路廊北返車潮，公路局13、14日將試辦崇德路段北向3人以上高乘載車輛比照大客車優先通行措施，鼓勵民眾共乘或搭乘大眾運輸工具。

農曆春節連續假期8日至14日共7天，公路局預估8日起連3天蘇花路廊將湧現南下車流，車流每天約1萬3000輛至1萬8000輛，尖峰時段為8日清晨5時至上午10時、10日清晨4時至下午2時。

北上車流預估13日（初四）上午10時維持至14日（初五）凌晨2時將達高峰，另一波高峰是14日上午10時至深夜11時。

因應車流，春節期間蘇澳至東澳、南澳至和仁及崇德路段，視車流狀況實施大客車優先措施，開放行駛蘇花改路肩；花蓮崇德路段13、14日試辦北向開放高乘載車輛。

公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正今天指出，開放路段為太魯閣大橋至崇德管制站，高乘載小客車、計程車及大客車等行駛內側，將優先通行；一般車輛行駛外側，由警方現場指揮放行。

陳國正指出，由於是試辦性質，不會有罰則，會視車流狀況機動調整，若實行成效不錯，不排除未來常態實施。

為鼓勵民眾利用離峰時段行駛蘇花改，公路局即起至15日，於公路局建議時段行駛、7日至15日搭乘大客車、於蘇澳服務站或台泥DAKA拍照上傳者，即可參加抽福袋活動。（編輯：陳仁華）1130201