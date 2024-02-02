因應春節前採買人潮 台北花市附近道路2/3起交管

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（中央社記者劉建邦台北2日電）農曆春節將屆，因應民眾採買花卉需求，台北花市至3日延長營業時間，5日起連續不打烊。轄區警方為因應人車潮，從3日起針對台北花市附近舊宗路等路段實施交通管制。

台北市產業發展局今天發布新聞資料指出，農曆龍年將屆，各項應景花卉將出現採購高峰潮，為因應民眾採買花卉，北部地區最大花卉供應來源的台北花市至2月3日止，延長營業至下午3時，5日凌晨0時起至9日除夕中午12時，連續108小時不打烊，提供民眾多元且齊全的採買花卉時段。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞資料表示，因應春節前至台北花市及附近大賣場採購的人車潮，針對周邊道路包含舊宗路、民權東路6段、堤頂大道、新湖路及民善街，從3日起實施交通管制措施。

警方規劃管制時間及路段包含，舊宗路1段（北往南）與民權東路6段口、舊宗路1段（北往南）與新湖3路口，從3日至9日的上午7時至夜間12時禁止左轉。

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警方說，舊宗路1段268號的好市多賣場及新湖3路23號的特力屋賣場前設置計程車招呼站，從3日凌晨0時起至9日晚間6時，禁止排班載客。新湖3路（舊宗路至民善街）及民善街（民權東路6段至舊宗路1段150巷），實施彈性調撥車道。

內湖警分局呼籲，民眾在農曆春節前要前往台北花市及附近大賣場購物，可多搭大眾交通運輸，若自行開車，應配合員警及義交指揮疏導及管制，為維護交通順暢，將加強管制路段的違停取締及拖吊。（編輯：李錫璋）1130202