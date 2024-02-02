春節期間中捷調整班距 站內新年音樂營造氣氛

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（中央社記者蘇木春台中2日電）中捷公司今天表示，春節連假期間將調整班距，旅運高峰時段將加密班距至7.5分鐘，並邀請作曲家陳依婷打造新年音樂「春綻花舞」，將首度在各站撥放，讓旅客體驗不同的新年氣氛。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，因應民眾返鄉、出遊等乘車需求，中捷參考往年疏運經驗，調整春節連續假期班距，並在旅運高峰時段加密班距。

其中，假期首日2月8日（小年夜）上午10時至12時班距7.5分鐘、中午12時至晚間8時8分鐘、其餘時段10分鐘班距運行；2月9日（除夕）及10日（大年初一）以全日10分鐘班距運行。

另外，2月11日（初二）至14日（初五），上午10時至下午5時班距8分鐘、下午5時至晚間8時7.5分鐘，其餘時段10分鐘班距運行，除班距規劃外，也將視實際人潮情形適時派發加班車。

迎接農曆春節，中捷綠線18個車站均布置春節裝飾，洋溢濃濃年味，並邀請作曲家陳依婷為台中捷運量身打造新年音樂「春綻花舞」，春節期間也將首度在各車站播放，有別於傳統新年音樂的歡鬧喧囂，「春綻花舞」結合創新國樂元素，呈現清新與活潑的曲風，期待讓旅客體驗到不同的新年氣氛。（編輯：謝雅竹）1130202