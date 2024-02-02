鹿港天后宮龍山寺周邊道路 因應春節管制車輛進入

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（中央社記者吳哲豪彰化縣2日電）彰化縣警察局今天指出，春節連假車潮增加，鹿港古蹟區車位有限，自2月8日至14日天后宮、龍山寺周邊道路管制車輛進入，呼籲民眾將車輛停放在鎮公所規劃的停車場，以免塞車。

彰縣警局發布新聞，春節連續假期自2月8日至2月14日，為因應春節期間返鄉發出遊人潮車潮，連結國道中山高速公路埔鹽交流道的台76線東西向快速公路，2月10日至12日，每天清晨5時至中午12時，封閉南下匝道；2月12日至14日，中午12時至零時，封閉北上匝道。

縣警局指出，中山高彰化交流道及員林交流道為匝道儀控管制重點路段，彰化及員林交流道匯入中山高綠燈秒數會減少，民眾開車上國道需等待較久時間，提醒駕駛人提前改道。

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縣警局表示，許多民眾會利用春節連假前往鹿港古蹟區遊玩，鹿港天后宮及龍山寺周邊道路將管制車輛進入，呼籲民眾利用鹿港鎮公所在鎮區內規劃的15處停車場、停車格1827格，將車停放在停車場後，再騎乘MOOVO公共自行車遊玩鹿港。

縣警局指出，彰化八卦山大佛風景區舉辦「彰化月影燈季」活動，因卦山路沿線停車位有限，呼籲民眾多利用山下停車場，如中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等，也可步行或轉騎乘MOOVO公共自行車至活動會場。（編輯：謝雅竹）1130202