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高雄計程車春節加成2/5至2/14 原運價再加50元

2024/2/2 10:14
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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）農曆春節將至，高雄市交通局今天表示，今年高雄市計程車春節加成2月5日至14日共10天，除原本運價計費，每趟次再加收50元。因計費表已納入春節加成功能，民眾依跳表金額支付即可。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，高雄市春節期間計程車運價加成實施期間為2月5日凌晨零時至2月14日夜間12時止，共計10日。除原日、夜間運價（夜間11時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收新台幣50元。

不過由於計費表已有納入春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資，不需再額外加付50元。交通局提醒，搭乘計程車時司機依規定按表收費，民眾搭乘計程車下車前向司機索取乘車證明，保障自身安全及權益。

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交通局表示，如有遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下所搭乘的時間、地點及車號、司機姓名等向交通局申訴，檢舉電話為（07）2226816，一旦查證屬實，將依公路法規定，裁處9000元至9萬元罰鍰。

另外，交通局也製作春節期間運價加成貼紙，贈送高雄市計程車相關公（工、協）會及合作社等協助發送司機張貼，藉此擴大宣導春節運價加成相關資訊。（編輯：謝雅竹）1130202

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