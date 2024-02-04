過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
（中央社網站）農曆春節到來，返鄉出遊人潮眾多，過年期間全台各縣市計程車收費方式有所異動，建議民眾出門之前先了解相關資訊。
北北基
時間：2月5日至2月14日
台北市、新北市、基隆市同步實施，計程車春節加成30元、夜間（晚間11時至隔日上午6時）加成20元或國道通行費，均計入跳表金額收費，依表計費；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告收費。
桃園市
時間：2月5日至2月14日
每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。
台中市
時間：2月5日至2月14日
春節費率每趟次加收50元，依計費表顯示金額收費，未啟用計費表功能者不得額外加收。
台南市
時間：2月5日至2月14日
依原運價加收50元，現行計費表內建有春節加成功能，依照跳表顯示金額支付。
高雄市
時間：2月5日至2月14日
依原運價加收50元，現行計費表內建有春節加成功能，依照跳表顯示金額支付。
新竹市
時間：2月7日至2月14日
按原規定收費方式加收30%。
新竹縣
時間：2月7日至2月14日
依計費表顯示金額加收30%，未計入跳表金額部分，不得額外加收。
苗栗縣
時間：2月8日至2月14日
按原規定收費方式加收30%。
南投縣
時間：2月8日至2月14日
每趟次加價50元。
彰化縣
時間：2月8日至2月14日
每一車次加收起表費50元。
雲林縣
時間：2月7日至2月14日
全日按照夜間費率加收50元，計程車計費表已設定春節加價，乘客依跳表金額支付車資。
嘉義市
時間：2月8日至2月14日
全日按照夜間費率加收50元，計程車計費表已設定春節加價，乘客依跳表金額支付車資。
嘉義縣
時間：2月8日至2月14日
全日按照夜間費率加收50元。
屏東縣
時間：2月5日至2月14日
依原運價加收50元，現行計費表內建有春節加成功能，依照跳表顯示金額支付。
宜蘭縣
時間：2月5日至2月14日
起程1.25公里以內150元，續程每200公尺加計5元，延滯計時運價累計每1分40秒加計5元，由駕駛人依計費表功能選取計入「春節加成」，若未計入跳表金額，不得額外加收。
花蓮縣
時間：2月7日至2月14日
全日按夜間費率加成計費，每趟次再加收50元。依計費表跳金額收費，計程車駕駛人須使用新式計費表並選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額收費，不得額外加收。
台東縣
時間：2月7日至2月16日
全日按夜間費率加成計費，每趟次再加收50元。
金門縣
時間：2月8日至2月14日
全天比照夜間運價收費。（編輯：林廷軍）1130204
- 過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看2024/02/04 12:35
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