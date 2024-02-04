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過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

2024/2/4 12:35（2/4 12:48 更新）
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圖為台北車站排班計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）農曆春節到來，返鄉出遊人潮眾多，過年期間全台各縣市計程車收費方式有所異動，建議民眾出門之前先了解相關資訊。

北北基

時間：2月5日至2月14日

台北市、新北市、基隆市同步實施，計程車春節加成30元、夜間（晚間11時至隔日上午6時）加成20元或國道通行費，均計入跳表金額收費，依表計費；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告收費。

（圖取自新北市政府網頁www.ntpc.gov.tw）
（圖取自新北市政府網頁www.ntpc.gov.tw）

桃園市

時間：2月5日至2月14日

每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元。

台中市

時間：2月5日至2月14日

春節費率每趟次加收50元，依計費表顯示金額收費，未啟用計費表功能者不得額外加收。

台南市

時間：2月5日至2月14日

依原運價加收50元，現行計費表內建有春節加成功能，依照跳表顯示金額支付。

高雄市

時間：2月5日至2月14日

依原運價加收50元，現行計費表內建有春節加成功能，依照跳表顯示金額支付。

新竹市

時間：2月7日至2月14日

按原規定收費方式加收30%。

新竹縣

時間：2月7日至2月14日

依計費表顯示金額加收30%，未計入跳表金額部分，不得額外加收。

苗栗縣

時間：2月8日至2月14日

按原規定收費方式加收30%。

南投縣

時間：2月8日至2月14日

每趟次加價50元。

彰化縣

時間：2月8日至2月14日

每一車次加收起表費50元。

雲林縣

時間：2月7日至2月14日

全日按照夜間費率加收50元，計程車計費表已設定春節加價，乘客依跳表金額支付車資。

嘉義市

時間：2月8日至2月14日

全日按照夜間費率加收50元，計程車計費表已設定春節加價，乘客依跳表金額支付車資。

嘉義縣

時間：2月8日至2月14日

全日按照夜間費率加收50元。

屏東縣

時間：2月5日至2月14日

依原運價加收50元，現行計費表內建有春節加成功能，依照跳表顯示金額支付。

宜蘭縣

時間：2月5日至2月14日

起程1.25公里以內150元，續程每200公尺加計5元，延滯計時運價累計每1分40秒加計5元，由駕駛人依計費表功能選取計入「春節加成」，若未計入跳表金額，不得額外加收。

花蓮縣

時間：2月7日至2月14日

全日按夜間費率加成計費，每趟次再加收50元。依計費表跳金額收費，計程車駕駛人須使用新式計費表並選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額收費，不得額外加收。

台東縣

時間：2月7日至2月16日

全日按夜間費率加成計費，每趟次再加收50元。

金門縣

時間：2月8日至2月14日

全天比照夜間運價收費。（編輯：林廷軍）1130204

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