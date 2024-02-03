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4日中南部上看30度 7日冷氣團南下冷到10日大年初一

2024/2/3 19:50（2/3 19:58 更新）
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圖為台北市一處河濱運動公園，民眾帶小朋友騎單車到公園放電。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）中央氣象署預報，明天全台溫暖，多數地區可見陽光，7日冷氣團南下，將冷到10日大年初一。

氣象署指出，明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，只有東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，北台灣白天北部高溫約攝氏25、26度，東半部23、24度，中南部28、29度，近山區仍有30度左右或以上高溫的機會。

氣象署預測，明晚起鋒面接近，西半部地區轉為局部短暫陣雨天氣，5日鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨後多雲。

氣象署指出，6日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨；7日大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降。

氣象署預報，8、9日大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，加上華南雲雨區東移，北部及東北部地區有雨，其他地區有局部短暫雨，10日大陸冷氣團續影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，降雨則趨緩。（編輯：李亨山）1130203

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