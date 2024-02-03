春節連假將屆 中市公車8日起調整班表行駛

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）春節連假將屆，台中市交通局今天公布，市區公車8日調整為假日班表行駛，9日（除夕）至14日（初五）則調整發車班次，15日（初六）起全面恢復原服務班次。

新春連假從8日開始，交通局宣布，因應8日開始的農曆春節連假，市區公車於8日調整為假日班表行駛，9日到14日調整發車班次，15日起全面恢復原服務班次。

交通局長葉昭甫表示，春節連假期間為讓公車駕駛員也可與家人團聚過節，提醒民眾搭公車時注意班次稍作調整，市區公車於8日調整為假日班表行駛，9日全日班次調整減半，10日至14日期間，將調整發車班次，首、末班車皆維持假日時刻發車，15日起全面恢復原服務班次。

葉昭甫提醒，因應春節人流車潮大為增加，請多搭乘公車等大眾運輸工具，不必擔心塞車及找停車位的問題，台中市民持交通卡搭公車，可專享「雙十公車」優惠，市民搭公車10公里免費，車程超過10公里，車資上限僅10元，方便實惠又能節省交通費。

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交通局說明，部分行經風景遊憩區、鐵公路重要場站的市區公車路線，將會視乘車人潮機動加開班次服務，透過公車班次的增加以減少民眾等車時間，便利民眾於春節期間搭乘大眾運輸工具出遊，以改善春節期間熱門景點的聯外與周邊道路交通壅塞等問題。

此外，交通部公路局在春節連假期間推出多項公共運輸優惠措施，自7日凌晨0時起至14日晚上12時止，搭乘國道客運、台灣高鐵或台鐵後，轉乘在地公路客運或市區客運，可享基本里程（8公里）免費優惠，民眾如須進一步了解詳情，可上公路局網站查詢。（編輯：黃世雅）1130203