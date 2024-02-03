吳德榮：愈近除夕愈溼冷 北部沿海低溫降至10度

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）農曆春節即將到來，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，愈接近除夕（9日）愈溼冷，北部沿海及部分平地將降至攝氏10度、11度左右。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7日鋒面逐漸接近、傍晚抵達，8日降雨範圍擴大至中部，南部山區也有局部短暫雨的機率，9日除夕仍有雨，降雨稍減少，7日傍晚起冷空氣逐日南下，愈接近除夕夜、愈濕冷。冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10、11度左右。

吳德榮說，最新模式8至10天的模擬顯示，10日年初一乾冷，11日年初二、12日年初三天氣晴朗，冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，清晨部分平地仍有10度以下的低溫，日夜溫差很大。

不過，吳德榮也說，各國模式期末的模擬，不盡相同，應持續觀察調整。

中央氣象署則預測，6日冷空氣南下，北台灣氣溫持續下降，7至9日冷空氣持續增強，強度達大陸冷氣團等級，北台灣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，全邰降雨機率提高，10至12日大陸冷氣團持續影響，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，但冷空氣強度及水氣變化不確定性較大。（編輯：陳政偉）1130203