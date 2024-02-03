4日全台晴朗適合年前大掃除 5日起鋒面冷氣團接續到

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）農曆春節連續假期將至，中央氣象署預報，明天全台溫暖，大致為多雲可見陽光，適合年前大掃除，5日鋒面通過，降雨率提高，6日冷空氣南下，7日可能增強至大陸冷氣團。

氣象署說，今天東北季風持續影響，迎風面雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島局部地區有雨，各地低溫攝氏17到19度，白天高溫北台灣為20至22度，整日感受偏涼，其他地區普遍25至28度。

氣象署預報，明天白天東北季風減弱回到偏南風的環境，迎風面的東半部及恆春半島有局部短暫雨，大致為多雲可見陽光的天氣，北台灣高溫可達27度，東半部25至27度，中南部28至30度，屏東有機達32度。

氣象署預測，5日將有一波結構良好的鋒面通過，天氣明顯轉變，中部以北及東半部降雨機率明顯提高，有短暫陣雨，上半天雨勢會較大，至於南部地區為多雲；鋒面通過後風向再度轉為東北風，北台灣氣溫下降、天氣逐漸轉涼。

氣象署說，6日冷空氣南下，北台灣氣溫持續下降，7至9日冷空氣持續增強，強度達大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降；同時，華南雲雨區東移，全台降雨機率提高，中部以北及東半部地區有局部短陣雨，北台灣降雨較持續，南部為零星降雨。（編輯：陳政偉）1130203